VIDEO / Čilićev drugi servis zbunio suca, Zvereva, tehnologiju, a i našeg komentatora

Marin Čilić je prvi set u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu izgubio sa 6:2, ali svejedno je uspio "ukrasti" šou i to nenamjerno. Naime, pri rezultatu 5:1 za Zvereva, Čilić je odservirao svoj drugi servis koji je Nijemac poslao u mrežu. Zverev je bio uvjeren da je loptica bila u autu te je zatražio provjeru koja je pokazala očiti aut. Međutim, Čilić je također bio uvjeren da tu nije bilo riječ o njegovom drugom, nego o prvom servisu koji je promašio. Greg Allensworth je zatim zatražio od "VAR" sobe još jednu provjeru koja je pokazala da je servis hrvatskog tenisača bio unutra i poen je pripao Čiliću koji je na kraju i osvojio gem za 5:2.

