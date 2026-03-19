VIDEO / Čilić se vratio pobjedama: Hrvatski tenisač slavio na otvaranju turnira u Miamiju

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u drugo kolo jakog Mastersa u Miamiju.
Čilić je na otvaranju turnira bio bolji od Australca Alexeija Popyrina 6:4, 6:4, nakon nešto više od sat i pol vremena igre.
Po jednom je Čilić u svakom setu oduzimao servis protivniku, a vrijedi istaknuti kako je od šest break lopti za Australca, Marin spasio svih šest.
U drugom kolu Čilić ide na domaćeg predstavnika, Brandona Nakashimu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!