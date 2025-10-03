VIDEO / Čilić i Đoković odigrali sjajan poen i podigli šangajsku publiku na noge

Podijeli :

Marin Čilić i Novak Đoković odigrali su meč drugog kola na ATP Masters 1000 turnira u Šangaju. Bio je to najstariji meč u zbroju godina na ovoj razini. Susret nije razočarao, a Čilić će žaliti za propuštenim break loptama u oba seta. Iz meča će se pamtiti mnogo poena, a jedan od najboljih bio je odigran u sedmom gemu drugog seta. Tada je Čilić na svom servisu kontrolirao poen, a Đoković se u svom stilu branio. Na kraju je Čilić ipak uspio slomiti Srbina i tako podići šangajsku publiku na noge. Koliko je iscrpljujuć poen dovoljno pokazuje scena nakon završetka kad se Đoković uhvatio za koljena ne bi li došao do zraka.

