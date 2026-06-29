VIDEO / Čilić ekpresno završio put na Wimbledonu, osvojio je tek sedam gemova

Tenis 29. lip 202618:57 0 komentara

Marin Čilić nije se uspio dugo zadržati na Wimbledonu ove godine. Nakon što je prošle godine izborio osminu finala gdje ga je zaustavio Flavio Cobolli, ove godine zapeo je već u prvom kolu. S uvjerljivih 3-0 u setovima porazio ga je Daniil Medvedev.

Već se u prvom setu vidjelo da Čilić nije na pravoj razini. Svoj servis sačuvao je tek u prvom gemu da bi nakon toga Rus osvojio sedam gemova u nizu za 6:1 i 1:0. Čilić je tada uspio držati egal do 2:2 u drugom setu da mi Medvedev ponovno ušao u seriju gemova. Osvojio je četiri gema u nizu za 6:2 u drugom setu, a onda je u trećem setu ekspresno poveo s 3:0.

Tada se najbolji hrvatski tenisač uspio vratiti i izjednačiti na 3:3. Čilić je nakon toga imao i veliku priliku za osvajanje seta jer je kod 4:4 imao dvije break lopte koje bi mu omogućile servis za set. Međutim, nije ih iskoristio te je Medvedev stigao na gem od prolaska u drugo kolo. Ubrzo zatim je do tog ključnog gema i došao. Čilić mu je pomogao s nekolikog grešaka i Medvedev je sa 6:1, 6:2, 6:4 došao do pobjede.

Čilić je ovim porazom ostao bez 190 bodova te će pasti sve do 78. mjesta na ATP ljestvici. Taj ranking može dodatno pasti jer smo tek u prvom danu Wimbledona i brojni tenisači ga mogu preskočiti već u sljedećim danima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)