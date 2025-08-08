VIDEO / Bizarnost u Torontu: Tehnologija zakazala, Hačanov tri puta u istom poenu imao prvi servis

Podijeli :

Drugi set u finalu Toronta između Bena Sheltona i Karena Hačanova je zbog tehničkih problema prekinut kod rezultata 2-2 jer igrači nisu mogli čuti audio signale iz elektroničkog sustava.

Zanimljiva scena dogodila se u finalu Mastersa u Kanadi, točnije u petom gemu drugog seta gdje je Karen Hačanov triput u istom poenu servirao prvi servis.

Prvi pokušaj ruskog tenisača otišao je u out, međutim tehnologija se nije oglasila. Shelton se buni, širi ruke i govori sucu Fergusu Murphyju kako je loptica očito bila vani. No nije se htio previše vraćati na to, pa je prepustio Rusu ponovno prvi servis.

Hačanov u drugom pokušaju prvog servisa ponovno šalje lopticu vani, ali tehnologija opet zakazuje. Koju sekundu nakon toga, sudac Murphy zove out što je zbunilo obojicu tenisača. Prolazi više od pet minuta od zadnjeg poena, Hačanov nema pravo na prvi servis prema pravilima, osim ako mu to protivnik ne dozvoli. Dolazi do smiješne situacije gdje Murphy pita Sheltona želi li mu ponovno dati prvi servis, na što Shelton odgovara:

“Zašto ne, Božić je…”, odgovorio je Amerikanac i time nasmijao publiku u Torontu.

Nakon što se meč nastavio, Hačanov i treći put servira prvi servis i osvaja bizaran poen. No ne i meč, s obzirom da je Shelton slavio nakon velike borbe u tri seta.