VIDEO / Bizarna situacija mogla je skupo koštati Ružić u Indian Wellsu

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić izborila je drugo kolo Mastersa u Indian Wellsu pobjedom protiv Amerikanke Jennifer Brady rezultatom 3:6, 6:4, 6:2.
Ružić je do pobjede stigla nakon preokreta, a meč je obilježio i jedan prilično bizaran trenutak u drugom setu. Situacija se dogodila kod vodstva Brady 1:0, pri rezultatu 3:3 i 0-30 na servis Ružić.
U jednom poenu Ružić je procijenila da će njezina lopta završiti u autu. Dok je lopta još bila u zraku razočarano je nešto prokomentirala naglas i prestala igrati, uvjerena da je pogriješila. No lopta je pala točno na crtu.
Sutkinja je zbog toga zaustavila igru i dosudila poen Brady pa je, umjesto potencijalnih 15-30, rezultat postao 0-40. Odluka je bila u skladu s pravilima jer se glasno komentiranje tijekom poena smatra ometanjem protivnice.
Amerikanka je potom osvojila gem, ali Ružić se uspjela oporaviti od tog trenutka. U nastavku je podignula razinu igre, dobila drugi set 6:4, a u trećem potpuno preuzela kontrolu i zaključila meč s uvjerljivih 6:2.
U drugom kolu čeka je kineska tenisačica Qinwen Zheng.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!