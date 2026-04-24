VIDEO / BiH tenisač izgubio živce u Madridu: ‘Čime sam to zaslužio?’

Tallon Griekspoor plasirao se u treće kolo Mastersa u Madridu pobjedom nad Damirom Džumhurom 6:3, 6:4 nakon nešto manje od sat i pol igre. Pred kraj meča vidjeli smo i jednu zanimljivu situaciju, Džumhur je nakon svog servisa poslao jednu lopticu izvan teren nakon čega je u potpunosti izgubio živce.