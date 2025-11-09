VIDEO / Australac je mogao samo gledati: Pogledajte nevjerojatan gem Alcaraza

Podijeli :

ATP Tour Finals u Torinu su u pojedinačnoj konkurenciji otvorili Carlos Alcaraz, prvi nositelj turnira i Alex de Minaur. Bio je to susret u skupini "Jimmy Connors", a pobjeda je na kraju pripala Španjolcu s 2-0 u setovima.

Prvi set pružio nam je dva uobičajena lica Alcaraza, jedno s kojim potpuno dominira te drugo s kojim sebe sabotira. Do vodstva 4:1 i tri vezane break lopte izgledalo je kao da mu de Minaur ne može ništa, a onda se uključio drugi Španjolac na teren.

Počeo je griješiti te je de Minaur ubrzo poravnao na 4:4. Trebalo je Alcarazu neko vrijeme da ponovno dosegne svoju pravu razinu, ali unatoč tome je osvajao svoje servis gemove. To mu je omogućilo tie-break gdje je velikim preokretom osvojio set. Vodio je de Minaur s 3-1 i 5-3, ali na kraju je set pripao Španjolcu sa 7-5.

Otvaranje drugog seta donijelo je velike oscilacije, pogotovo kod Španjolca. Alcaraz je dobrom igrom napravio break za 1:0, a onda je brojnim greškama vratio Australca u set. Ipak, nije dugo trajao njegov pad jer je već u trećem gemu brojnim winnerima došao do nove prednosti breaka. Ovaj put je uspio zadržati svoj servis da bi nakon toga nevjerojatnim gemom došao do dvostrukog breaka prednosti.

Nakon toga je uspješno zaključio meč i došao do pobjede 7:6(5), 6:2. Upisao je tako prvo slavlje u skupini “Jimmy Connors”. U ponedjeljak će se nastaviti ta skupina kada će na teren izaći Lorenzo Musetti i Taylor Fritz. Alcaraz će na teren ponovno u utorak. U slučaju još dvije pobjede u grupi Alcaraz će osigurati prvo mjesto na kraju godine.

