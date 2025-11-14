VIDEO / Auger-Aliassime porazio Zvereva i izborio polufinalni okršaj s Alcarazom

Podijeli :

U posljednjem meču grupne faze na ATP Tour Finalsu u Torinu sreli su se Alexander Zverev i Felix Auger-Aliassime. Njih dvojica borili su se za drugo mjesto u skupini "Bjorn Borg", a obojici je trebala pobjeda kako bi izborili polufinale. Do nje je na kraju došao Auger-Aliassime s 2-0 u setovima.

Zverev i Auger-Aliassime su meč otvorili izjednačeno, kao što se i očekivalo, a do prve break lopte došao je Zverev u petom gemu. Tada je Kanađanin uspješno spasio break loptu, a onda je isto napravio i u devetom gemu kada je Nijemac ponovno imao break priliku.

Te neiskorištene prilike kaznile su Zvereva u 10. gemu. Prve tri set-lopte Auger-Aliassimea je spasio, ali je onda lošim volejem poklonio Kanađaninu novu, a nju je sjajnim forehandom Auger-Aliassime i iskoristio za 6:4.

U drugom setu nije bilo breakova te se otišlo u tie-break gdje je bolji bio Kanađanin sa 7-4. Tako je sa 6:4, 7:6(4) izborio polufinale Tour Finalsa. Tamo će igrati s Carlosom Alcarazom u večernjem terminu.

Prvi meč polufinala bit će između Jannika Sinnera i Alexa de Minaura. Australčev lov na prvu pobjedu protiv Talijana, kao i sve ostale mečeve u Torinu, možete gledati na Sport Klubu 2.

Prijenos prvog polufinalnog meča parova kreće od 12 sati.

