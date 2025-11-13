VIDEO / Alcaraz izborio polufinale Torina i osigurao prvo mjesto na kraju godine

Podijeli :

U posljednjem meču "Jimmy Connors" skupine sreli su se domaći Lorenzo Musetti i Carlos Alcaraz, lovac na prvo mjesto na kraju ATP godine. Španjolac bi svoj cilj od prvog mjesta na kraju godine ostvario pobjedom, a upravo to je i napravio. Talijana je pred torinskom publikom svladao s 2-0 u setovima.

Iako Alcaraz redovito ima probleme s igrom u dvorani, protiv Musettija je bio raspoložen. Njegov forehand bio je sjajno naštiman te nije dopuštao Talijanu prilike na svom početnom udarcu.

S druge strane, ponekad bi zaprijetio Musettiju, a najveće probleme mu je zadao u 10. gemu. Zaradio je tada set-loptu na kojoj je propustio nemoguće, ali uspio je doći do nove. Ovaj put je Talijan pokleknuo te je izbacio jednu lopticu u aut i Alcaraz je sa 6:4 osvojio prvi set.

Nastavio je Španjolac s dobrom igrom i u drugoj dionici, a Talijana je ovaj put slomio već u četvrtom gemu kada je stigao do breaka. Do kraja meča je čuvao svoju prednost te je sa 6:4, 6:1 došao do pobjede i prvog mjesta u skupini “Jimmy Connors”. Osim toga je osigurao i prvo mjesto na kraju godine te je pogurao svog “kolegu” iz skupine Alexa de Minaura koji je nakon prve pobjede u svojoj karijeri na Tour Finalsu došao i do polufinala.

Australac će u polufinalu igrati protiv Jannika Sinnera s kojim ima omjer 0-12 dok Alcaraz čeka pobjednika meča između Felixa Auger-Aliassimea i Alexandera Zvereva.

