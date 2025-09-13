UŽIVO / HRVATSKA – FRANCUSKA 1:2 Čilić ponovno gubi s breakom zaostatka

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.
U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.
Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para.
Sada slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta, a pratite sve na Sport Klubu 2.
17:06
Ponovno break Mouteta
Serija breakova. Moutet ponovno vodi i sve je bliže pobjedi
17:04
Moutet napravio break, Čilić ekspresno vratio
Moutet je poveo s 2:1, ali se Čilić ekspresno vratio.
16:18
Čilić ponovno gubi servis
Loš gem Čilića. Moutet ponovno ima servis za set.
16:13
Čilić spašava servis za set
Potpuni povratak Čilića. Napravio je break na Moutetovom servisu za set. 5:5 je u prvom setu.
15:50
Čilić se polagano vraća
Dva brza gema Čilića. Smanjio je na 3:2.
15:29
Odmah break Francuza
Čilić je u prvom gemu izgubio svoj servis i Moutet ima prednost.
15:21
Počeo je Čilićev meč s Moutetom
Hrvatski tenisač prvi servira.
14:55
Sada ne teren izlazi Čilić
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić sada će pokušati poravnati rezultat protiv Francuske na 2:2, a s druge strane stajat će mu Corentin Moutet.
14:39
Gotovo je, slave Mektić i Pavić!
Pavić i Mektić slavili su 6:3, 7:5 protiv Bonzija i Herberta i donijeli su prvi bod Hrvatskoj u Osijeku. Sada je ukupan rezultat protiv Francuske 2:1.
