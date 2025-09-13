UŽIVO / HRVATSKA – FRANCUSKA 1:2 Čilić ponovno gubi s breakom zaostatka

Podijeli :

Sport Klub

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.

U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.

Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para.

Sada slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta, a pratite sve na Sport Klubu 2.

