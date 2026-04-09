VIDEO / Machač zaustavio nevjerojatni Sinnerov niz, ali ipak upisao poraz

Jannik Sinner svladao je Tomasa Machača 6:1, 6:7, 6:3 u osmini finala Mastersa u Monte Carlu.

Talijan je tako zaustavio nevjerojatan niz od 37 dobivenih setova na Masters turnirima, no nakon problema u drugom setu ipak slavio bez previše problema te ga u četvrtfinalu čeka Felix Auger-Aliassime kojemu je meč predao Casper Ruud.

Fonseca (ATP – 40.) je za samo 75 minuta sa 6-3, 6-2 svladao Talijana Mattea Berrettinija (ATP – 90.), koji je do osmine finala stigao bez izgubljenog gema, pobijedivši u srijedu desetog tenisača svijeta Danjila Medvjedeva sa 6-0, 6-0.

No, 19-godišnji Brazilac je preciznim i snažnim udarcima “šetao” 29-godišnjeg Talijan s jednog na drugi kraj terena i nije mu dopustio da bude taj koji će diktirati događaje na terenu.

Za Fonsecu je ovo prvo četvrtfinale na Masters 1000 turnirima, a u svom debitantskom nastupu u Kneževini postao je i najmlađi četvrtfinalist u posljednjih 20 godina, od Rafaela Nadala i Richarda Gasqueta (2005.).

Za plasman u svoje prvo polufinale Brazilac će igrati protiv 28-godišnjeg Nijemca Alexandera Zvereva (ATP – 3.) koji je sa 6-2, 7-5 bio bolji od Belgijca Zizoua Bergsa (ATP – 47.).

Zverev će u petak pokušati doći do četvrtog uzastopnog polufinala na Masters 1000 turnirima i svog trećeg u Monte Carlu, gdje je bio na korak do finala 2018. i 2022.