Ružić za SK: Najviše mi nedostaje obitelj i mamina kuhinja

Podijeli :

Prvi hrvatski reket, Antonia Ružić, javila se u emisiju Jutro SK iz australskog Melbournea i prokomentirala je aktualne teniske teme, kako se dogodio susret s Rogerom Federerom i još mnogo toga drugog našoj Dori Jagodić. I sve to pred nastup na Australian Openu. Poslušajte razgovor!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.