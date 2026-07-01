VIDEO / Pobjednica Roland Garrosa ispala s Wimbledona

Pobjednica posljednjeg "grand slam" turnira Roland Garrosa završenog početkom lipnja Mira Andrejeva svoj je nastup na u Wimbledonu završila već u 2. kolu.
Bolja od Andrejeve je bila pobjednica u All England Clubu iz 2024., a trenutačno 38. tenisačica svijeta Barbora Krejčikova sa 4-6, 7-5, 6-4.
Čehinja će u 3. kolu za suparnicu imati sunarodnjakinju Nikolu Bartunkovu koja je sa 6-2, 6-4 nadigrala još jednu Čehinju Katerinu Siniakovu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!