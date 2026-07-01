Najbolji tenisač svijeta izborio treće kolo Wimbledona, slavila i Sabaljenka

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Najbolji tenisač i najbolja tenisačica svijeta, Talijan Jannik Sinner i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, plasirali su se u srijedu u treće kolo trećeg Grand Slam turnira u 2026. na wimbledonskoj travi.

Sinner je nakon dva sata i 32 minute svladao Portugalca Nuna Borgesa sa 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 i došao do devete uzastopne pobjede u All England Clubu, računajući prošlogodišnjih sedam koje su mu donijele prvi wimbledonski trofej.

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Borges je u drugom setu vodio 5-3 i propustio jednu set-loptu, gdje je mogao zakomplicirati Sinneru put prema pobjedi i trećem kolu u kojem ga čeka Amerikanac Jenson Brooksby (ATP – 81.).

Sa sličnim je izazovom bila suočena i Arina Sabaljenka protiv Amerikanke McCartney Kessler, koja je u drugom setu vodila 5-2 i u devetom gemu propustila dvije set-lopte, a onda još dvije i u ‘tie-breaku’. Bjeloruskinja je na kraju slavila sa 6-1, 7-6 (9).

U trećem kolu će igrati protiv Latvijke Jelene Ostapenko koja je sa 6-2, 6-0 svladala posljednju hrvatsku predstavnicu, Antoniju Ružić.

WIMBLEDON, tenisači – 1. kolo

Flavio Cobolli (Ita/9) – Mariano Navone (Arg) 1-6, 7-6 (5), 6-3, 7-6 (8)

Frances Tiafoe (SAD/17) – Terence Atmane (Fra) 7-6 (6), 6-1, 4-6, 6-4

Alex Molčan (Slk) – Daniel Altmaier (Njem) 6-4, 3-6, 7-5, 6-2

2. kolo

Jannik Sinner (Ita/1) – Nuno Borges (Por) 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4

Jenson Brooksby (SAD) – Ignacio Buse (Per/31) 6-2, 6-2, 6-3

Hubert Hurkacz (Polj) – Sebastian Ofner (Aut) 7-6 (8), 6-4, 6-4

Tommy Paul (SAD/21) – Kwon Soonwoo (J. Kor) 6-3, 7-6 (4), 6-2

Danjil Medvjedev (8) – Daniel Merida Aguilar (Špa) 3-6, 6-3, 7-5, 6-2

Michael Zheng (SAD) – Nicolas Mejia (Kol) 6-7 (4), 7-6 (8), 6-1, 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/22) – Fabian Marozsan (Mađ) 6-3, 6-0, 6-3

Marton Fucsovics (Mađ) – Learner Tien (SAD/16) 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4), 6-3

Arthur Rinderknech (Fra/25) – Martin Damm Jr. (6-4, 7-6 (1), 6-3

WIMBLEDON, tenisačice – 2. kolo

Arina Sabaljenka (1) – McCartney Kessler (SAD) 6-1, 7-6 (9)

Jelena Ostapenko (Lat) – ANTONIO RUŽIĆ (HRV) 6-2, 6-0

Daria Kasatkina (Aus) – Janice Tjen (Ina) 6-7 (5), 6-1, 6-4

Naomi Osaka (Jap/14) – Anastasia Gasanova 6-3, 6-2

Karolina Muchova (Češ/10) – Zhang Shuai (Kin) 6-3, 6-2

Mananchaya Sawangkaew (Taj) – Alycia Parks (SAD) 7-5, 6-0

Jessica Bouzas Maneiro (Špa) – Dajana Jastremska (Ukr) 6-3, 6-7 (1), 6-2

Claire Liu (SAD) – Zeynep Sonmez (Tur) 7-5, 6-3

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