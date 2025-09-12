Moutet eksluzivno za SK: ‘Nadam se da publika nije previše ljuta jer volim Hrvatsku’

Podijeli :

Corentin Moutet je u prvom susretu osmine finala Davis Cupa slavio protiv Dine Prižmića sa 6:4, 5:7, 6:1 te je tako donio prvi bod Francuskoj. Nakon susreta razgovarao je s našom Dorom Jagodić koja je s ekipom Sport Kluba u Osijeku.

“Hvala, dobar dan. Odličan je igrač. Bilo je frustrirajuće jer ga nisam mogao napraviti break. Trebao sam čekati da on padne fizički. Drago mi je da sam na kraju dobio jer je odličan igrač”, otvorio je Francuz intervju pozdravom na hrvatskom jeziku.

Potom se dotaknuo situacije zbog koje je zaradio zvižduke sudaca, a to je servis ispod ruke.

“Mislio sam da ne smijem raditi servise ispod ruke jer ću naljutiti publiku. Na kraju sam odlučio pokušati jer on stoji daleko iza. Nadam se da nisu previše ljuti. Atmosfera je odlična, skoro kao nogometna. Drago mi je da podržavaju Hrvatsku jer Davis Cup je posebno natjecanje.”

Na kraju je upitan za korištenje hrvatskog jezika u proslavama.

“Radim s hrvatskim trenerom Lukom Velikim. Pozdravljam ga ako ovo gleda. Navikao sam se povezati s njim pa govorim “ajde” i “idemo”. Nije to ništa osobno prema navijačima, samo je automatski. Trebao bi to prestati. Volim ovu državu, mislim da imam 2% hrvatske krvi sada.”, zaključio je intervju Moutet.