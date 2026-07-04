Mektić za SK: U većem sam šoku nego kad sam osvojio Wimbledon s Pavićem

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Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek izborili su plasman u osminu finala Wimbledona nakon prave drame koja je trajala više od tri sata.

Hrvatsko-američki par bio je na samom rubu ispadanja, spasio je čak pet meč-lopti i na kraju slavio protiv Bjelorusa Ivana Liutareviča i Meksikanca Miguela Ángela Reyesa-Varele rezultatom 6:7 (5), 7:6 (4), 7:6 (12:10).

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Nakon meča, Mektić je dao izjavu za Sport Klub, prisjećajući se osvajanja Wimbledona u paru s Matom Pavićem 2021. godine.

“Vidio sam Pavića nakon meča i rekao mu: ‘Mislim da sam nakon zadnjeg seta bio više šokiran nego kad smo osvojili Wimbledon.’ Još uvijek sam u šoku. Već sam se predao na 0:2, sve je krenulo nizbrdo, ali nebo je odlučilo da nam se vrati za sve što smo propatili zadnjih mjeseci.”

Upitan je i o porazu Hrvatske protiv Portugala (2:1), kojim su Vatreni ispali u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

“Nisam gledao Hrvatsku, prekasno je bilo. U sažecima sam vidio da su naši igrali odlično. Vrlo je diskutabilan zadnji gol koji su nam poništili.”

Oglasio se i vezano za promjene koje planira ATP uvesti vezano za parove. Naime, Prema prijedlozima koji su ovog tjedna predstavljeni na sastanku ATP Vijeća igrača u Wimbledonu, a primjenjivali bi se od 2028. godine, ždrijeb parova bio bi prepolovljen, a novčane nagrade smanjene u korist igrača u pojedinačnoj konkurenciji.

“Mislim da tenisači nikad nisu bili plaćeniji i da tenis nikad nije bio u boljem stanju, a umjesto da proširujemo broj ljudi koji mogu živjeti od ovog sporta, mi ga smanjujemo.”

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