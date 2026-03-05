Marčinko osvojila prvi set pa ipak izgubila od 38-godišnje Njemice

Podijeli :

xRobertoxBettacchi IPAxSportx via Guliver Image

Zauzeti dan za hrvatski tenis u Indian Wellsu otvorila je Zagrepčanka Petra Marčinko. Ona je otvorila program na terenu broj devet protiv iskusne Njemice Laure Siegemund koja ju je porazila s 2-1 u setovima.

Počelo je zanimljivo. Prvo je Marčinko osvojila relativno kratki gem na svom početnom udarcu da bi zatim Siegemund odigrala gem od sedam izjednačenja koji je trajao skoro 20 minuta. U sljedećem gemu je Marčinko spasila break loptu za vodstvo 2:1 pa nije realizirala svoju priliku za break i Njemica se spasila i poravnala na 2:2.

Sljedeći gem donio je break Siegemund te se činilo kako bi mogla okrenuti prvi set u svoju korist. Međutim, dogodilo se potpuno suprotno jer je Zagrepčanka osvojila četiri gema u nizu za 6:3 i dolazak na korak od prve WTA 1000 pobjede u svojoj karijeri.

U drugom setu Njemica je podigla razinu svoje igre te je prvo došla do breaka kod vodstva 2:1. Marčinko se nakratko vratila do 3:3, ali je sljedeća tri gema izgubila pa je Siegemund sa 6:3 odvela meč u set odluke.

Tamo se činio da Zagrepčanka ne može parirati Njemici koja je samo nastavila svoj veliki niz gemova. Od 3:3 u drugom setu Siegemund je osvojila sedam gemova u nizu te je odjurila na 4:0 u trećem setu. Tada je Marčinko uspjela spasiti dvije break lopte i smanjiti na 4:1. Uspjela je potom Zagrepčanka smanjiti na 4:2, a ubrzo zatim je na svom servisu osvojila gem za 4:3.

Svoj niz Marčinko ipak nije uspjela nastaviti jer je Siegemund zadržala mirnoću te je došla na gem od pobjede. Morala je taj gem odraditi na svom početnom udarcu jer je Marčinko sigurnim gemom na svom servisu smanjila na 5:4. Uspjela je Njemica sačuvati tu prednost te je s 3:6, 6:3, 6:4 izborila plasman u drugo kolo Indian Wellsa.

