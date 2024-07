VIDEO / Novak o bombardiranju, Alcarazu i odlasku u mirovinu za “15 godina”

Podijeli :

Nakon pobjede nad Lorenzom Musettijem i plasmana u deseto finale Wimbledona Novak Đoković u intervjuu odmah na terenu pričao je o mnogim temama.

“Rekao sam mnogo puta, Wimbledon je ispunjenje mojih dječačkih snova. Kao sedmogodišnjak, tijekom bombardiranja, gledao sam Wimbledon. Imao sam kartonski trofej, gledao Wimbledon i rekao sebi da ću biti šampion jednog dana”, počeo je Đoković.

“Ta vizualizacija bila je snažna, ali nije bila dovoljna. Imao sam veliku podršku mnogih na tom putu. Moja supruga, evo sad i moja djeca. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo, svaki put kad sam ovdje trudim se uživati, ali tijekom meča moram misliti na posao i biti ozbiljan.”

Novak se osvrnuo na probleme s koljenom zbog kojih je i njegov nastup na Wimbledonu bio pod upitnikom.

“Došao sam u London osam dana prije početka turnira, nisam znao hoću li igrati. Odigrao sam nekoliko trening-setova koji su mi dokazali da mogu otići daleko. Rekao sam da neću igrati ako ne mislim da mogu otići daleko.”

Koja je tajna uspjeha?

“Svatko želi znati tajnu formulu, ali ne postoji tajna. U mom slučaju najbolje funkcionira tzv. pametan rad. Vidio sam u raznim sportovima velike prvake u prethodnih dvadesetak godina koji su prošli sličan put kao ja, suočavali se s preprekama. Tenis je zahtjevan, individualan sport. Mnogo se sati provodi i izvan teren u svrhu svega toga, san, prehrana, emocija, sve…”

Finale protiv Alcaraza? Prošle godine Španjolac je bio uspješniji.

“Nadam se da će sada biti drugačiji ishod, on sigurno ne. On je sjajan primjer nekoga tko vodi lijepo izbalansiran život. Na terenu odličan tim, velika karizma, dobre vrijednosti u obitelji, ljudi ga vole i stalno je nasmiješen. On je najbolji dvadesetjednogodišnjak kojeg smo imali u sportu. Osvojit će još mnogo Grand Slamova, ali nadam se ne ovaj za dva dana, nego kad se ja povučem za nekih 15 godina. Šalim se, naravno. On je kompletan igrač, morat ću odigrati najbolje što mogu da ga pobijedim”, zaključio je Đoković.

