Finac i Britanac treći put ove sezone bolji od Arevala i Pavića

Marcelo Arevalo i Mate Pavić ispali su u četvrtfinalu jakog Masters turnira u Madridu
Bolji od njih, po treći put ove sezone, bili su Harri Heliövaara i Henry Patten sa 6:3, 7:6 (3)
Prethodno su Finac i Britanac bili bolji u finalu Dubaija, te u četvrtfinalu Miamija. Arevalo i Pavić su posljednji put slavili protiv finsko-britanskog para na završnici u Torinu u studenom 2024.
Arevalu i Paviću sada predstoji Masters u Rimu kojeg su osvojili prošle godine.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!