Ekshibicijom Đokovića, Dodiga, Čilića i Pavića otvoren Dodig centar u Međugorju

Teniskom ekshibicijom parova Ivana Dodika, Novaka Đokovića, Marina Čilića i Mate Pavića otvoren je u utorak Dodig teniski centar kojega je u Međugorju izgradila obitelj aktualnog hrvatskog teniskog izbornika.

Na otvorenje u svjetski poznatom katoličkom hodočasničkom središtu stigla je krema hrvatskog i europskog sporta, ponajviše teniskih velikana. Na tribinama je bio i proslavljeni njemački tenisač Boris Becker. Više tisuća posjetitelja uživalo je u prijateljskom meču koju su jednako svojim potezima, kao i komentarima, ali i pjevanjem uveseljavao prije svih Đoković.

Đoković je stalno ‘prosvjedovao’ kako ne može izbaciti iz balansa domaćine iz Međugorja – par Čilić-Dodig, no rezultat ionako uopće nije bio bitan.

Okupljenima se uime obitelji obratio direktor centra i Ivanov brat Željko Dodig, zahvalivši gostima što su svojim dolaskom uveličali otvorenje. Istaknuo je kako je teniski kompleks rezultat dugogodišnjeg rada, odricanja i zajedničkog zalaganja cijele obitelji Dodig.

Svečanu vrpcu prerezali su Ivan Dodig i Darijana Filipović, kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjednoštva BiH na predstojećim izborima koja je poručila da je riječ o projektu na ponos Međugorja, Hercegovine i Bosne i Hercegovine te početku novih velikih teniskih priča.

Dodig Tennis Center prostire se na približno 25.000 četvornih metara. Izgrađen je kao kompleks koji na jednom mjestu povezuje profesionalne treninge, smještaj, oporavak i dodatne sportske sadržaje. Raspolaže sa šest teniskih terena – pet terena s tvrdom podlogom, među kojima je i središnji teren s približno 2000 mjesta.

Planirano je i natkrivanje dijela terena kako bi se centar mogao koristiti tijekom cijele godine. Dodig je ranije u izjavi za medije istaknuo da želi razviti tenisku akademiju za mlade igrače te u Međugorju organizirati međunarodne turnire, a dugoročno i natjecanje iz ATP kalendara.