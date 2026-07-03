VIDEO / Đoković preživio neočekivanu dramu i izjednačio se s Federerom

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Novak Đoković uspješno je prebrodio opasnu krizu u trećem setu, nadigrao Artura Rinderknecha u njihovu prvom međusobnom dvoboju te se plasirao u osminu finala Wimbledona 18. put u karijeri – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Ovom pobjedom, srpski se tenisač sa 105 trijumfa izjednačio s Rogerom Federerom na samom vrhu vječne liste ovog kultnog Grand Slama.

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Đoković je rano stigao do prednosti breaka, no veliki pad koncentracije i dosta proklizavanja ekspresno su vratili suparnika u igru već u idućem gemu. Ipak, promjena tenisica u završnici seta donijela je stabilnost. Sedmerostruki prvak Wimbledona ponovno je oduzeo servis Francuzu i sa 7:5 osvojio prvu dionicu, iako je u cijelom setu uzeo tek 10 poena na servis protivnika.

Početak drugog seta pokazao se ključnim za nastavak meča. Đoković je na samom startu čudesno spasio break-loptu, a potom odmah u idućem gemu slomio servis suparnika i potvrdio prednost. Tu je razliku mirno sačuvao do samog kraja te je as udarcem na svoj servis osigurao vodstvo od 2:0 u setovima (6:4).

Nakon toga uslijedio je potpuni šok na terenu. Prvi favorit susreta naglo je pao, dok se tridesetogodišnji Francuz potpuno razigrao i vrlo uvjerljivo sa 6:1 smanjio zaostatak. Đokovićev govor tijela i iznenadna vrlo slaba razina tenisa unijeli su veliku dozu zabrinutosti u njegov tabor, dok je Rinderknech pucao od samopouzdanja.

Tenisač s Azurne obale nastavio je stvarati goleme probleme osvajaču 24 Grand Slama i kroz čitav četvrti set. Đoković je prvu polušansu za break dočekao tek kod rezultata 4:3, no sjajnom defenzivom Artur se izvukao iz neugodne situacije i izjednačio na 4:4.

Nakon 12 odigranih gemova bez ijedne break-lopte, odluka je pala u tie-breaku. Oba su tenisača bila neumoljiva na svojem početnom udarcu u prvih devet poena, a onda je Đoković s dva ključna mini-breaka i spektakularnim volejem iz pada konačno slomio žilavog suparnika nakon puna tri sata velike bitke. Bila je to njegova čak 33. uzastopna pobjeda protiv francuskih tenisača na Touru.

Ukoliko u osmini finala nadigra ruskog tenisača Romana Safiullina, Đoković će preskočiti Rogera Federera i postati samostalni rekorder Wimbledona po broju pobjeda. S Rusom se do sada sastajao tri puta i u sva tri navrata slavio je maksimalnim rezultatom. Kvalifikant iz Podolska spriječio je novi okršaj Novaka s Joaom Fonsecom, brazilskom tinejdžerskom senzacijom koja ga je eliminirala u trećem kolu Roland Garrosa nakon velikog preokreta. Na papiru, ovo je lakši posao za Srbina, no dvadesetosmogodišnjak je prikazao sjajnu igru do sada.

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