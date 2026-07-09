VIDEO / Arevalo osvojio Wimbledon u mješovitim parovima uoči finala s Pavićem

Jelena Ostapenko, 29-godišnja latvijska tenisačica i šest godina stariji Marcelo Arevalo iz Salvadora pobjednici su turnira mješovitih parova na ovogodišnjem Wimbledonu.

Ostapenko i Arevalo su do naslova pobjednika stigli preokretom i pobjedom 4-6, 7-5, 6-2 protiv Australaca Storm Hunter i Marca Polmansa.

Ostapenko sada ima Grand Slam naslove u svim konkurencijama. Bila je pojedinačna pobjednica Roland Garrosa 2017. godine. U ženskim parovima je slavila s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok na US Openu 2024., a sada je pobijedila i u mješovitim parovima.

Prije ovog naslova Arevalo je dva puta bio pobjednik muških parova na Grand Slam turnirima. Oba puta je slavio u Roland Garrosu, 2022. s Rojerom te prije dvije godine s Matom Pavićom, a upravo će ta kombinacija u subotu igrati u finalu Wimbledona muških parova. Taj meč je na rasporedu u subotu od 14 sati, a prijenos uživo ekskluzivno pratite u programu Sport Kluba.

Wimbledon, finale mješovitih parova:

Jelena Ostapenko / Marcelo Arevalo (Lat, Sal/2) – Storm Hunter / Marc Polmans (Aus) 4-6, 7-5, 6-2

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