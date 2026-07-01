Antonia Ružić za SK: ‘Wimbledon je čaroban, za ovo radiš cijeli život’

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Antonia Ružić izgubila je u drugom kou Wimbledona od Jelene Ostapenko s uvjerljivih 6:2, 6:0. Unatoč tome, mlada Međimurka je našem Momiru Jelovcu dala izjavu nakon meča i to u pozitivnom tonu. Ružić je na ovom turniru upisala i svoju prvu pobjedu na Wimbledonu pa ne čudi što je zadovoljna.

“Izgledalo je na terenu točno kakav je i bio rezultat. Ostapenko je odigrala fantastičan meč. Da sam iskoristila dvije break lopte na 4:2, možda bi bilo drugačije. Prva četiri gema nije ništa promašila crtu. Pokušavala sam čekati svoju priliku, ali danas je bila bolja”, započela je Ružić.

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Usporedba protivnice iz prvog kola (Darja Semenistaja) i Ostapenko.

“Velika je razlika u brzini udarca između. Mislila sam da će više promašivati. Nisam loše igrala, ali me nadjačala.”

Kako ti se sviđa Wimbledon, koliko je drugačije od ostalih turnira?

“Čaroban je. Igrala sam ove godine i na Rod Laveru u Australiji, ali Wimbledon će uvijek bit broj jedan. To je turnir za koji radiš cijeli život. Kad kažeš da si igrao glavni turnir Wimbledona, to je velika stvar. Ponosna sam na sebe što sam došla ovdje i što sam pobijedila u prvom kolu. Uzimam samo pozitivna iskustva.”