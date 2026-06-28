VIDEO / Stanišić: Nakon prve utakmice smo bili u problemu…

Podijeli :

Hrvatska je u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedila Ganu 2:1 i plasirala se u šesnaestinu finala gdje je čeka Portugal.

Reprezentacija Hrvatske slavila je golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića, a koliko ova pobjeda znači za Vatrene, istaknuo je Josip Stanišić.

SKener: Vrač je rekao – bez Hrvatske nema Part(e)yja! Ali ni pakla u Torontu! Dalić je zbog ovoga na udaru kritika, a Vlaović tvrdi: ‘To bi mogla biti dobitna kombinacija’ SK u Philadelphiji: Lijepi prizori nakon utakmice, Hrvatski navijači druže se s Gancima

“Nakon prve utakmice smo malo bili u problemu jer smo znali koliko je lakše ako pobijediš na otvaranju. Sada je lakše, pokazali smo karakter i u drugoj i u trećoj utakmici, a nijedna nije bila laka”, rekao je pa se osvrnuo na igru Gane:

“Znali smo da su brzi i opasni na kontre, morali smo paziti i svaka čast svakome tko je igrao, ali i igračima koji su podrška s klupe.”

Otkrio je i protiv koga mu je bilo najteže igrati u ove tri utakmice.

“Danas je bilo možda i najteže jer nismo znali što očekivati. Nekad sami sebe iznenade brzinom, uz koju im ne treba velika kvaliteta.”