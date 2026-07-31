Šok za Hrvatsku, sa zvukom sirene primili tricu i ispali s Eurobasketa

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Hrvatska U-18 košarkaška reprezentacija je u petak popodne igrala svoju polufinalnu utakmicu B divizije Eurobasketa. Na domaćem parketu u Rijeci izabranici Luke Kralja su sa 66:68 izgubili od Poljske.

U prvoj četvrtini Hrvatska je bila nešto bolja. Igrala se košarka uz puno prekršaja i izgubljenih lopti, a u takvom ritmu Hrvatska je došla do najveće prednosti od +7 (19:12). Na kraju je prvi period završio s hrvatskih +1 (19:18).

Drugih 10 minuta susreta donijelo je puno bolju Hrvatsku koja je nešto više od tri minute prije kraja poluvremena došla i do dvoznamenkaste prednosti. Reprezentaciji Poljske pobjegli su na +11 (37:26), a do kraja poluvremena Poljaci su smanjili na -7 (40:33).

Loše je Hrvatska otvorila treću četvrtinu te je Poljska serijom 10:5 stigla na samo -2 (45:43). Natjeralo je to izbornika Luku Kralja na pozivanje minute odmora ne bi li svoju momčad vratio na pravi put. Odmah nakon timeouta Poljaci su izjednačili, ali nisu uspjeli doći do svog trećeg vodstva na utakmici jer je Tomislav Vučković pogodio za 47:45.

Međutim, u sljedećem napadu pogodili su Poljaci tricu za 48:47 i prvo vodstvo nakon druge četvrtine kada su vodili 22:21. Vučkoviću, najboljem igraču Hrvatske, nije se svidjelo to poljsko vodstvo jer je hrvatska “osmica” s devet uzastopnih poena osigurala prednost od 56:54 uoči posljednje četvrtine.

Već tada je igrač Kvarnera imao 26 poena i 10 skokova te je bio uvjerljivo najbolji pojedinac Hrvatske. U posljednjih 10 minuta nastavila se tvrda košarka, a Hrvatska je nešto manje od šest minuta prije kraja imala +5 (62:57) te je to bila najosjetnija prednost u tom periodu.

Ubrzo su Poljaci imali priliku izjednačiti, ali je August Chalupa promašio otvorenu tricu i Hrvatska je ostala u vodstvu. U posljednjih nekoliko sekundi Hrvatska je imala veliku prednost, ali je lošim izvođenjem auta dopustila Poljskoj pokušaj za tri koji je i pogođen za dramatičan poraz od 68:66.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je Vučković koji je susret završio s 26 poena i 14 skokova.

Za finale će Poljska igrati protiv pobjednika susreta između Mađarske i Belgije dok će u drugom polufinalu igrati Češka i Nizozemska. Hrvatskoj za plasman u elitnu diviziju U-18 košarke treba jedna pobjeda u sljedeće dvije utakmice.