VIDEO / Slovenija slavila protiv hrvatskog trenera, a Dončić se upisao u povijest Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Slovenije je u trećem kolu Eurobasketa pobijedila Belgiju 86:69 koju vodi hrvatski trener Dario Gjergja i tako stigla do prve pobjede na turniru.
Najbolji igrač Slovenije Luka Dončić upisao se u povijest Eurobasketa postigavši peti triple-double u povijesti ovog natjecanja.
Odigrao je 30 minuta, a za to vrijeme je postigao 24 poena uz 11 asistencija i deset skokova, a pratio ga je Klemen Prepelič sa 12 poena, pet asistencija i dva skoka.
Prije Dončića triple-double su Stojko Vranković, Toni Kukoč, Rares Mandache te Mateusz Ponitka.
Kod Belgije Van Vliet je bio najbolji s 15 poena i pet skokova, a pratio ga je Lecomte sa 13 poena i po pet skokova i asistencija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!