SK u Philadelphiji: Lijepi prizori nakon utakmice, Hrvatski navijači druže se s Gancima

Podijeli :

Sport Klub

Nogometaši Hrvatske slavili su s 2:1 protiv Gane u susretu trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva te tako osigurali plasman u nokaut fazu s drugog mjesta u skupini, dok je Gana završila kao treća. Na licu mjesta nalazi se novinar Sport Kluba, Vedran Babić koji je 'opipao puls' gledatelja neposredno nakon utakmice.

“Možemo otići do kraja”

Sandra i Josip Barać par su iz St. Louisa koji s obje strane ima hrvatske roditelje. Praćenje Vatrenih uživo značilo im je jako puno, objasnili su na hrvatsko-engleskom:

“Nevjerojatno. Zaista nevjerojatno. Ovo je bilo iskustvo koje se pamti cijeli život. Ne mogu to objasniti, stvarno je bilo fenomenalno. Bilo je puno hrvatskih navijača, atmosfera je bila fantastična, a utakmica je ispunila očekivanja. Možemo otići do kraja!”

“Reprezentacija se vraća u Toronto, bit će ludnica”

David je rođen u Karlovcu, ali je sa svega četiri mjeseca s obitelji preselio u Toronto gdje živi i danas. Nije mu bio problem otputovati do Philadelphije kako bi podržao svoju matičnu zemlju:

“Ne mogu biti više ponosan na Vatrene i na sve Hrvate ovdje u Philadelphiji. Prošli tjedan je bila ludnica u Torontu i jedva čekam da se reprezentacija vrati tamo.”

“Luka Modrić je bio daleko, daleko najbolji igrač”

Željan je potegnuo iz Dubrovnika do Philadelphije kako bi podržao Vatrene u ključnoj utakmici za plasman u nokaut fazu. Nakon dvoboja podijelio je svoje staložene prognoze:

“Mi smo jako iskusna ekipa, ali mislim da smo tanki na krilima i bekovima. Svaka sljedeća pobjeda bit će velik uspjeh.”

“Otpornost Hrvatske me očarala”

Djevojka iz Washingtona nema poveznicu s Hrvatskom, ali kaže kako ju je očarala otpornost Hrvatske na Mundijalu u Rusiji. O najdražem igraču Vatrenih nema dileme:

“Naravno, Luka Modrić. Utakmica je stvarno bila fantastična.”

Dobri odnosi Hrvata i Ganaca

Hrvatski i ganski navijači lijepo i miroljubivo slagali su se nakon utakmice u Philadelphiji, a na nekoliko mjesta oko stadiona moglo se primjetiti kako se zajednički druže, razgovaraju i slikaju.