VIDEO / Sinkovići spremni za Europsko prvenstvo u Vareseu

Hrvatski olimpijci Martin i Valent Sinković u utorak putuju u Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati Europsko prvenstvo u veslanju.

Braća Sinković nastupit će u dvojcu na pariće, disciplini u koju su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Na jezeru Varese okupit će se 434 sportaša iz 31 europske države, a natjecanje će se održati u 24 discipline.

Povratak Sinkovića u dvojac na pariće započeo je na prvom ovosezonskom Svjetskom kupu u Sevilli, gdje su nakon četvrtog mjesta u kvalifikacijskoj skupini za jedno mjesto ostali bez plasmana u polufinale te natjecanje završili na 13. mjestu.

Već dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su potpuno drukčije izdanje i osvojili zlato s vremenom 6:00.97, gotovo pet sekundi ispred najbližih suparnika. Time su postavili najbolje vrijeme u povijesti Svjetskih kupova i približili se vlastitom najboljem svjetskom vremenu od 5:59.72, koje drže još od 2014. godine.

Nakon pobjede u Plovdivu preskočili su treći Svjetski kup u Lucernu i nastavili pripreme na Perućkom jezeru, usmjerivši cijeli trening ciklus prema Europskom prvenstvu i prvom velikom vrhuncu sezone.

“U utorak krećemo na Europsko prvenstvo, a natjecanje počinje u petak. Veselimo se, dobro smo trenirali i stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički sve ide odlično, a vidjet ćemo kako stojimo fizički. Nakon Seville naučio sam ne davati velike najave, ali osjećamo se odlično, brzine su dobre i veselim se utrkama. Nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu”, rekao je Martin Sinković.

“Sve je prošlo odlično i to je najvažnije. Dobro smo se pripremili i kvalitetno odradili treninge na Perući. Malo je specifično to što ćemo imati tri utrke unutar 24 sata, što dosad još nismo imali na velikom natjecanju, ali pokušat ćemo se što bolje snaći. Očekuju se velike vrućine, pa i to treba uzeti u obzir, paziti na sve detalje i dati sve od sebe, kao i uvijek”, dodao je Valent Sinković.

U muškom dvojcu na pariće nastupit će čak 18 reprezentacija, što ovu disciplinu čini najbrojnijom na prvenstvu. Među glavnim konkurentima Sinkovićima bit će Belgijci Tibo Vyvey i Aaron Andries, osvajači zlata i srebra na ovogodišnjim Svjetskim kupovima, te srpska posada Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, aktualni svjetski doprvaci koji su ove sezone već dva puta osvajali medalje na Svjetskim kupovima.

U borbu za vrh pokušat će se uključiti i Španjolci Rodrigo Conde Romero i Caetano Horta Pombo, koji su na oba ovosezonska nastupa osvojili četvrto mjesto.

Ovogodišnje Europsko prvenstvo održava se prema novom sustavu bez repesaža. Dvije najbolje posade iz svake kvalifikacijske skupine izravno prolaze u sljedeći krug, dok se preostala mjesta popunjavaju prema ostvarenim vremenima. Sinkoviće kvalifikacije očekuju u petak, 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istoga dana od 15:06. Finale muškog dvojca na pariće održat će se u subotu, 1. kolovoza u 11:34.