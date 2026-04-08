Šebalj za SK: Hrvatska ima jednu od najtežih utrka, a naše vozače sezona košta i 150 tisuća eura

Što možemo očekivati od WRC Croatia Rallyja u Hrvatskoj?

“Ja prvo želim što ljepše vrijeme. Evo, sad je krenulo fino proljeće, ali dolazi neki val laganih zahlađenja. Sad u ovom trenutku je predviđeno u subotu, vidjet ćemo kako će biti. A gledatelji mogu očekivati pravo svjetsko prvenstvo u reliju, dakle lijepe vožnje. Puno brzine, puno adrenalina. Apsolutno sve.

Dakle, raspliće se sad u ovom trenutku, ovo je zapravo prvi pravi asfaltni reli i sad ćemo vidjeti. Do sada Hyundai nije bio konkurentan. E sad navijamo zapravo da Hyundai bude konkurentan, da prvenstvo između proizvođača bude interesantno.”

Koliko ti vremenski uvjeti utječu na vozača, na taj asfalt naš koji je nepredvidiv?

“Dosta, zapravo dosta. Naime, vani je standardiziran asfalt: Italija, Španjolska, gdje se već vozi Svjetsko prvenstvo gdje se vozi asfaltni reli.

Standardiziran znači da se točno zna granulat i sastav asfalta. A kod nas, između dvije općine može biti različit asfalt. Jedna općina je naručila jedne godine jednu vrstu asfalta, druga općina drugu vrstu. To je za sigurnost na cesti zapravo jako loše, to je moja kritika. Međutim, za svjetsko prvenstvo u reliju je to sjajno, zato što prvo ne znaš koje ćeš točno gume staviti, drugo ne znaš kako će asfalt držati.

Još je to sve u redu dok je suho, osjete se razlike. Međutim, kad padne kiša, onda je veliki problem, zato što nema pravila. Svjetliji asfalt može dobro držati, ali dolaziš u zavoj, vidiš zakrpu druge boje, ona neće isto držati. Može primiti na tom dijelu, a može i pustiti. A ako voziš svjetsko prvenstvo, znači da ideš na limit limita, i to u nekim trenucima znači izuzetno veliki rizik. Ako se sjetimo, druge godine je padala kiša i bilo je jako puno izlijetanja upravo radi toga.”

Je li onda to i jedna od najuzbudljivijih utrka u WRC kalendaru?

“To je jedna od najtežih utrka u WRC kalendaru, i to su i stranci potvrdili. Vozači su rekli: “Ovo je nešto najluđe što smo do sad vozili po asfaltu.” Recimo, konkretan brzinski ispit – Sljeme. Zagrebačka strana super drži i usko je, a kad se ide u Zagorje, široko je, zavoji visi kontra i jako je prljavo, s puno prašine. Mnogi vozači su rekli da je to najgori brzinac koji su vozili i da ga ne žele ponovo voziti. Teški su, izuzetno teški, ali to je svjetsko prvenstvo u reliju – nisu ovdje da bude lako, nego teško.”

Koliko Vam se sviđa promjena lokacije?

“Dobro je da se mijenja lokacija, da bude nešto svježije. Prve godine je bilo jako uzbudljivo, s puno izlijetanja. Druge godine su vozači već znali što ih čeka, a kasnije sve znaju napamet. Zato je dobro malo “zamiješati karte”, pokazati druge brzinske ispite. Neki su ostali isti, ali većina je nova. Također treba pokazati i druge dijelove Hrvatske – Istru, Kvarner – i to je super.”

Koja će biti najzahtjevnija dionica na ovom Croatia Rallyju?

“Ako pričamo o brzinskim ispitiam.. Ima punonizbrdica. Recimo od Alana do Senja, takozvani Power Stage, zadnji brzinski ispit, jako je strmo prema dolje, nešto slično kao Monte Carlo. Ipak, možda je najluđi brzinski ispit Generalski stol. Tamo ima milijun i jedan skok. Taj dio Gorskog kotara i oko Karlovca puno je vrtača, pa nijedna cesta nije ravna nego je na milijun i jednom prijevoju i skoku.

Vozači kad popisuju stazu, imaju ograničenje brzine od 60 na sat, a kasnije dolaze sa 150 km/h i moraju procijeniti gdje će auto skočiti. To je jako teško.”

“Takve uvjete mogu savladati samo najbolji vozači. Bit će uzbudljivo i jako lijepo i vozači će jako hvaliti taj brzinski ispit, to je onaj pravi muški. Dođeš i uzbudljivo ti ga je voziti.

Mi vozači ne volimo previše skakati s autima jer to nije ugodno. Walter Röhrl je rekao da bi bio pilot da je htio letjeti, pa zato nije vozio reli Finsku. Međutim, kad si dobro utreniran i kad je auto dobar, kad se dobro ponaša na tim skokovima, to znači da doleti na sva četiri kotača, ne na nos ili na ‘guzicu’, e onda je dobro. Ali do toga treba doći kroz sitne postavke auta.”

Što očekujete od naših hrvatskih posada, imaju li blagu prednost ‘domaćeg terena’?

“Pa ne jer mnoge te ispite dečki nisu vozili. Trenutno nemamo jako domaće prvenstvo kao prije 20-ak godina. Očekujem da dečki dođu do cilja, ali borba sa svjetskim vozačima trenutno nije realna.”

Zašto je sve manje vozača u Hrvatskoj?

“Takva je situacija. U ovom trenutku nam je domaći reli na lošim granama.”

Koliko onda pomaže da WRC dolazi u Hrvatsku, koliko nas stavlja na automoto mapu svijeta?

“Nas stavlja na automoto mapu svijeta, ali neće pomoći domaćem reli prvenstvu. Treba nam puno više rada. Tako da ja našem Savezu u budućnosti želim što više sreće i uspjeha u tome. Nadam se da će budućnost biti bolja, ali ajmo pričati o ljepšim stvarima. Imamo 40–50 posada u prvenstvu, ali nemamo vrhunsku kvalitetu i vozače u koje se isplati ulagati. Nešto sitno, ali nemamo pravo ime. U Sloveniji imaju.” Nije problem u talentu, u novcu je problem.

Automobilizam je najskuplji sport. Jedna vrhunska sezona prvenstva Hrvatske košta oko 100 do 150 tisuća eura. Medijska nagrada nije identična, pa se sponzori povlače.”

Što će trebati za ukupnu pobjedu u Croatia Rallyju?

“Puno sreće, jako puno sreće. Ključno je ne probušiti gumu, ovo su brzinski ispiti gdje se puno “siječe” zavoje i to onda znači da možeš povući puno kamenja, jer je to kameni teren tamo pogotovo u Istri. cestu. Može se dogoditi da probušiš gumu ni kriv ni dužan. Probušio sam puno guma u životu i puno se slavilo zbog guma i puno se plakalo, ali to je jednostavno tako. Onaj koji ne probuši gumu, taj će pobijediti.”

Tko je glavni favorit, da pričamo o imenima?

“Pa, hajmo reći ovako. Dakle, ja uvijek volim navijati za slabije, pa šteta što Ogier ne dolazi. Ali sad će biti između, po meni, sad smo na dva imena između, Evansa i Solberga. I sad ćemo vidjeti tko će biti, tko bi od njih dvojice. Evans je u misiji da bude svjetski prvak. I sad je potpuno spreman i dao je, sad živi za to da bude svjetski prvak. Ali ono, čovjek živi i diše isključivo za to. A Solberg je malo opušteniji. Evans je bio četiri ili pet puta drugi u svjetskom prvenstvu. I prije nego što stavi kacigu na klin, on mora biti svjetski prvak, sam sebi rekao. I sad vidim da je Monte Carlo krenuo jako dobro. Sve je sad krenuo vrhunski. E, sad ćemo vidjeti kako će to biti dalje u nastavku. Naravno, tu će se umiješati još kasnije, Ogier. Koji onako iz čiste zafrkancije, želi biti deseti put svjetski prvak. I onda, tako, i onda postaje zapravo jako interesantno. Naime, Evans mora biti svjetski prvak prije nego što stavi okači kacigu o klin. Ogier želi biti deseti put da bude najveći ikada. Loeb ima devet naslova, Ogier ima devet naslova. Međutim, Ogier ima jedan taj, ono, ima on želi biti bolji od svog sunarodnjaka, od Francuza, i želi biti bolji i želi biti najbolji u povijesti. Međutim, ima problem doma. Žena veli: “Ne možeš voziti cijelo svjetsko prvenstvo. ” I onda on sad kalkulira. Znam otprilike kako je to. Uglavnom, bit će, uglavnom bit će interesantno.”

Evo za kraj, da upozorimo gledatelje koji će doći uživo gledati Croatia rally na što da paze.

“Molim vas, pazite na sebe. Slušajte upute sudaca i redara: što manje alkohola, što više zabave i sporta. I poštujte, na kraju krajeva, poštujte strance koji su došli gledati reli stojite u zonama u kojima smijete stajati. Dakle, poštovanje prema sucima i redarima i policiji, naravno.”

Što mislite, tko će uzeti naslov prvaka WRC-a, po vašem mišljenju?

“Ja bih volio da bude Evans. Ja bih volio Evans. Ja za njega navijam. Za Solberga ima vremena, a Ogier je bio devet puta.| Šta će više? Loeb je za mene najbolji ikada. Može ovaj biti još, može biti deseti, ali Loeb je za mene, Sebastian Loeb je najbolji ikada.”

