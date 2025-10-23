Schildenfeld za SK: Što možeš napraviti u pet utakmica? Klubovi gledaju sebe. Volim Kloppa, sanjam Premier ligu

Podijeli :

Nešto više od mjesec dana nakon što je dobio otkaz u hrvatskom nogometnom prvoligašu Vukovaru, Gordon Schildenfeld ekskluzivno se u razgovoru za Sport Klub osvrnuo na razdoblje u Slavoniji i razloge koji su doveli do njegova odlaska nakon samo šest prvoligaških utakmica.

Iako je dobivao pohvale za način igre, Gordon Schildenfeld s Vukovarom je u prvih šest kola skupio samo dva boda i to mu je na koncu presudilo. Ipak, u prvom samostalnom trenerskom poslu u seniorima “Šifo” je uveo Vukovar u prvi rang i samim time dovoljno zadužio klub, no trenerski je posao takav. Od starih zasluga se ne živi, osjetio je to i Radomir Đalović, još uvijek aktualni prvak s Rijekom koji je već davno bivši…

U predahu uoči novog angažmana nekadašnji hrvatski reprezentativac te igrač Dinama, Šibenika, Bešiktaša, Eintrachta, Panathinaikosa i mnogih drugih posvetio se ispitima za PRO licencu i izdvojio vrijeme za dolazak u studio Sport Kluba u Zagrebu.

Gordone, točno je mjesec dana prošlo otkad niste trener Vukovara, jeste li se uspjeli odmoriti?

”Apsolutno. Prvi dani prošli su u prilagođavanju, ali sada odmaram i koncentriram se na buduće planove. Živim na relaciji Zagreb – Atena, imam vremena završiti ispite za PRO licencu.”

Ima li što novo na vidiku, neka ponuda?

”Konkretno nema, ali razgovora uvijek ima.”

Je li Vas iznenadila odluka o raskidu suradnje s Vukovarom, je li bilo naznaka da su u klubu nezadovoljni?

”Igrali smo lijep i atraktivan nogomet, bili opasni, ali nedostajalo nam je bodova. Zaslužili smo više. Svaki trener u takvom trenutku razmišlja da može i mora bolje. Došao je trenutak kad se to dogodilo i to je sastavni dio ovog posla. Dobio sam priliku i od prvog dana sam zahvalan klubu na njoj. Treba se usuditi dati priliku mladom treneru.”

Smatrate li da ste ipak zaslužili više vremena u SHNL-u?

”Da je bilo više vremena, možda bi bilo drukčije, ali ne možemo to znati. Zadovoljstvo mi čini to što je Vukovar ozbiljna momčad koja će svakome raditi probleme. Sad su neke nove stvari aktualne, imaju novog trenera i želim im puno sreće.”

Mnogi hvale Vaš način igre, pogotovo što ste se i protiv favorita postavljali vrlo hrabro i otvoreno. Koliko Vam te pohvale znače?

”Naravno da znače, ali volio bih da smo osvojili više bodova. Volim igrati napadački. Individualne greške se događaju, neki igrači nikad nisu igrali prvu ligu i znali smo da će biti oscilacija, ali nismo se htjeli povući. Momčad je karakterom pobjednička. Da bih nešto sada mijenjao, ne bih. Samo im treba vremena nogometno odrasti. Bit će i dalje oscilacija, ali uz malo sportske sreće imaju kvalitetu ostati u ligi.”

Čega je najviše nedostajalo – kvalitete, sreće ili iskustva?

”Iskustvo i sreća mogu se povezati. Imali smo puno prilika, a primali golove ni iz čega. Kvaliteta je sigurno nedostajala. Nije isto imati u karijeri 50 golova i tri titule kao igrač ili biti neiskusan pa pod udarom adrenalina reagirati instinktivno. Da je bilo više smirenosti i iskustva, mi bismo neke utakmice pobijedili koje smo morali.”

Niste dobili priliku voditi momčad protiv Rijeke, a super ste ih analizirali i bili uvjereni da će Vukovar pobijediti. Tako je i bilo, no ne s Vama na klupi.

”Drago mi je da je trener Polovanec odradio to kako bismo odradili skupa. Znali smo da Rijeka ima problema i promijenila je stil igre. Tu smo vidjeli šansu i znao sam da ćemo ih pobijediti. Nažalost, nisam to doživio kao trener. Kad sam gledao utakmicu, točno sam je tako zamišljao.”

Hoće li na kraju Vukovar ostati u ligi?

”Drže se, jedino je problem što su ispred njih velike momčadi koje se moraju dignuti, poput Rijeke i Osijeka koji imaju tu financijsku moć pojačati se na zimu. Slavonija zaslužuje još jednog prvoligaša i da se klub digne na željene visine. Grad i klub zaslužuju više i ja im želim puno sreće, to je moj prvi profesionalni posao, a prvi se uvijek pamte.”

Svi smo sentimentalni na spomen Vukovara iz razumljivih razloga, no gubi li ta priča malo na šarmu ako Vukovar ne smije igrati kod kuće, u svom gradu pred svojim ljudima?

”Ne gubi, to su problemi koje imaju. Naravno da je cilj igrati u Vukovaru. Nitko ondje ne zviždi i ne vrijeđa, uvijek je samo podrška. Ne mogu to opisati. Nitko drugi nema to što ima Vukovar. Takav pristup daje ti pravo sanjati da će Vukovar biti prvoligaš, ali to je proces koji traje. Postati stabilan prvoligaš nije lako. Ako ostanu u ligi, onda se dogodine mogu unaprijediti.”

Kako biste ocijenili svoj rad u Vukovaru, računajući i prošlu sezonu u kojoj ste uveli klub u prvu ligu?

”Ne bih sam sebe ocjenjivao. Svi mi koji smo tad bili u klubu davali smo sve od sebe. Neka drugi ocjenjuju.”

Ali, jeste li Vi osobno zadovoljni?

”Jesam. Apsolutno.”

Za kojeg biste igrača Vukovara potpisali da je u neku ruku Vaše otkriće, da ste ga promovirali u standardnog?

”Samo smo pokušali od igrača kod kojih smo prepoznali kvalitetu izvući maksimum. Izdvojio bih Gonzaleza i Shabanija. Ima tu još dobrih igrača, samo se nadam da će jednog dana neki od njih reći da je neki tamo trener odradio dobar posao. To bi mi bila satisfakcija.”

Mnogi spominju Gonzaleza, kao i Vi sada. Je li to igrač koji bi danas-sutra mogao biti pojačanje i Dinamu i Hajduku?

”Protiv velikih je odigrao jako dobro i pokazao da se može nositi s njima. Treba ga još korigirati, ali ima vremena. Taj sljedeći korak mu je nužan. Odlaskom u veći klub bi još više napredovao, a ja vjerujem da može igrati i u većim klubovima HNL-a.”

Na čemu je bazirana Vaša trenerska filozofija?

”U Vukovaru je bila bazirana na obrani jer smo prepoznali da je u drugoj ligi to ključno. Nismo primali puno golova, a u 99 posto slučajeva krilima smo stvarali mnogo šansi i to mi je dalo za pravo razmišljati napadački. U budućnosti u nekom drugom klubu morat ću se adaptirati. To je kvaliteta koju trener mora imati. Moraš prepoznati što ti momčad može igrati, neovisno o tvojoj ideji. Moraš se prilagoditi. Nemamo pravo otjerati 15 igrača i dovesti 15 novih jer nećeš uvijek imati privilegij to napraviti.”

Kakav ste kao trener, volite li biti prijatelj igračima ili držite distancu?

”Volim biti prijatelj, ali na distanci. Imali smo situacije u Vukovaru gdje su neki igrači prvi put napustili kuću s 18-19 godina i gdje su mogući razni problemi. Ti si prvi taj koji mora biti uz njih i pružiti im podršku. Tražim puno od igrača, da. Možemo se smijati i zezati, ali kad izađemo na teren, to je posao. Prijateljstvo na terenu rijetko kada završava dobro. Postoje granice tog prijateljstva. Ginem za momčad, ali očekujem da i ona to čini za mene. Dopuštam malo opuštenosti dok god noge rade svoj posao. Ja sam kao igrač bio dosta neozbiljan za vrijeme treninga, ali sam uvijek davao sve od sebe.”

Kako bi se igrač Gordon Schildenfeld slagao s trenerom Gordonom Schildenfeldom?

”Obično postaneš tip trenera koji nisi volio kao igrač. Ja volim dobar rad, ali uz dozu opuštenosti. Dosta sam otvoren i pristupačan, no ima igrača kojima to smeta. Ja sam kao igrač volio da me se pusti da radim svoj posao. Bez puno razgovora, samo profesionalizam. Mislim da bismo funkcionirali jako dobro.”

Tko Vam je trenerski uzor?

”Nemamo svi isti put i volio bih izgraditi vlastiti stil. Svi sanjamo ‘lige petice’, a ja se nadam da će mi trenerska karijera biti poput igračke. Volim Kloppa. Ima dobar pristup i napadački nogomet. Volio bih voditi momčadi u kojima bih mogao iznijeti svoju ideju. Ona je sad postojala u Vukovaru i dala je rezultat.”

A u kojoj biste ligi voljeli raditi?

”U engleskoj. To je najbolja liga na svijetu.”

A u klubu?

”Milanu. Kad sam počeo igrati nogomet, brat mi je donio dres Maldinija. Još ga imam. Iz njegove ljubavi to mi je postao klub koji sam prvi počeo pratiti. Ta kultura i šarm koji imaju, kvaliteta, povijest… I kao igraču mi je Milan bio najdraži, a i sada je.”

Koju ligu ili klub rado pogledate u slobodno vrijeme?

”Manchester City. Engleska je liga dosta dobra i praćena, navijački i kvalitetom. Sad gledam nogomet drukčije nego kao igrač. Volim pogledati i Barcelonu. Općenito, te nove stilove i ideje koje treneri pokušavaju provesti.”

Sviđa li Vam se smjer u kojem se razvija SHNL?

”Trenerski ne. Trenerski je posao jako težak. U prvoj rundi već smo nas trojica dobila otkaze (op.a. Đalović, Tomić i Schildenfeld). U tri ili pet utakmica ne možeš puno napraviti kao trener, ali takav je posao. Klubovi gledaju sebe. Da je malo više vremena, bilo bi bolje. Nogometno gledano, HNL je dobar. Možemo svi bolje, naravno. Od toga živi i naša reprezentacija.”

Kako su Zvonimir Boban i Mario Kovačević posložili današnji Dinamo?

”Svi smo čekali kako će to izgledati nakon ovih otkaza i raskida ugovora jer se to nikad nije dobro pokazali, međutim zasluženo su prvi na tablici i igraju dobar nogomet. Pokazali su to i u Europi. Mora to još biti stabilnije i nadam se da će im se nastaviti sezona kao do sada.”

Tko Vam se od novih igrača najviše dopao?

„Jako mi se sviđa Varela. Podsjeća me na Robina. Njih dvojica imaju taj šarm starih vremena u kojima su individualna kvaliteta i potez bili dobrodošli.”

Priča se dosta o tome da Kovačević premalo rotira, slažete li se s time?

”Ne bih u to ulazio. Ne možemo znati što se događa na treninzima. Mi treneri gledamo svaki dio. Dolazak na trening, dojam i osjećaj, imaš intuiciju koja ti daje za pravo odabrati nekog. Rezultat sve govori. Kovačević radi fantastičan posao, kao i u prethodnim klubovima.”

Dinamo u četvrtak igra kod Malmöa u trećem kolu Europa lige, nakon pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem. Kako će sada proći?

”Nadam se jednako dobro. Svi od toga imamo korist, to je promocija našeg nogometa i neka odrade još jednu utakmicu kao protiv Maccabija gdje su bili fantastični.”

S obzirom na dvije uvodne pobjede, očekujete li nešto oprezniji pristup?

”Gostovanja su uvijek teža. Pristup će sigurno biti drukčiji nego u Zagrebu, ali Dinamo ima tu kvalitetu da se može prilagoditi, igrati s petoricom u obrani i opet pobijediti.”

Kako je Vama u igračkim danima s Dinamom bilo prebaciti se psihički iz Europe u HNL?

”To je totalno drukčiji pristup. Emocionalno te Europa iscrpi. Nama je to bio Ajax sa Suarezom i Huntelaarom. Nakon toga igrali smo protiv više se i ne sjećam koga. Ali znam da smo mislili da će biti lako i da će se pobjeda upisati sama od sebe i tu se često dogodi pogreška. Naučiš brzo. Nema više protivnika koji nije dobar. Svi znaju igrati, organizirani su i taktički su napredovali.”

Je li Dinamo prvi favorit u HNL-u?

”Polako, prerano je još za reći. Hajduk igra dobar nogomet. Mora popraviti još neke stvari, no imaju Livaju i mogućnost zabiti gol iz najmanje pogreške. Rijeka i Osijek moraju se podići… Dinamo pokazuje stabilnost i vraća mi polako onaj stari osjećaj, ali pitat će se nešto i ostale.”

Kako Vam izgleda Hajduk pod Garcijom?

”Igra lijep nogomet. Ima kvalitetu na terenu i izvan njega. Garciji treba vremena da njegova ideja zaživi i bude zadovoljan. Nadam se da će to vrijeme i dobiti.”

Rijeka i Osijek su podbacili, hoće li se oporaviti?

”Hoće. Imaju financijsku moć to izvesti. Ako do Božića ne bude dobro, uvijek se mogu pojačati. Očekujem da će se jedni i drugi podići i ponoviti neke momente iz prošle sezone. Rijeka je promijenila stil igre i pristup, sigurno će biti bolja. Svi igrači sada žele doći u Rijeku.”

Tko Vam od ostalih naših prvoligaša djeluje najbolje?

”Po rezultatima je to Lokomotiva. Kolega Jelavić radi fantastičan posao. Svaka mu čast. Mislio sam da bi ove sezone mogli imati problema, a oni su došli do toga da su treći na tablici, pobijede Dinamo… S guštom ih pratim.”

Dosta je sada mladih trenera u HNL-u poput Gregurine, Jelavića, Carevića i Šafarića, tko je najbliži iskoraku u veći klub?

”Svaki klub ima svoj stil. Nismo svi za Dinamo i Hajduk. Ti momci imaju dobru budućnost i rezultate. Pokazali su da se mladima može vjerovati, a to je povjerenje mladom treneru jako važno.”

Ima li u HNL-u više strpljenja sa stranim trenerima nego domaćima i kako komentirate taj sve jači upliv stranih trenera u ligu?

”To je sve do pristupa vlasnika klubova. U Hrvatskoj ima dobrih trenera, možemo biti optimistični po tom pitanju. Samo je bitno dati im šansu. Ne možeš postati iskusan ako ne dobiješ priliku. Ne znam vjeruje li se više strancima, to ovisi o preferencama klubova.”

Da zaključimo s Vama, jeste li za budući posao okrenuti isključivo inozemstvu ili je ostanak u Hrvatskoj također opcija?

”Samo se nadam zdravoj sredini i klubu koji je voljan napredovati. Svi sanjamo o ‘ligama petice’, ali bolje mi je graditi početak postepeno, polako. Vidjet ćemo, otvoren sam za sve opcije.”