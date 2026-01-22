Šaškin za SK najavio WRC: Hrvatska je pokazala da ima zanimljive brzince, Francuz može postati najveći u povijesti

Podijeli :

U četvrtak popodne u Monte Carlu najbolji reli vozači svijeta otvaraju novu WRC sezonu, a povodom toga nam je u goste došao Daniel Šaškin, proslavljeni reli vozač te jedan od ključnih ljudi u organizaciji WRC-a u Hrvatskoj. On je u emisiji Jutro SK razgovarao s Petrom Čondićem. Dotaknuli su se novih pravila, stanja relija u Hrvatskoj te su najavili novu sezonu koju ekskluzivno možete pratiti na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.