SAD i Kanada zakazale finale, hoćemo li pratiti novi obračun šakama?

Reprezentacije sastavljene od NHL igrača iz Kanade i SAD-a igrat će u finalu turnira "Četiri nacije", koji je ove godine zamjena za tradicionalni All-Star tjedan u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi, a na kojem su sudjelovale i reprezentacije Švedske i Finske.

U posljednjem kolu jednokružnog turnira, u kojem su reprezentacije igrale po jednu utakmicu protiv drugih suparnika, Kanada je u Bostonu svladala Finsku s 5-3 i time izborila mjesto u finalu uz američku reprezentaciju, koja je postala finalist već nakon dva kola pa joj poraz od 2-1 protiv Švedske nije ništa značio.

Kanađani su sjajno ušli u utakmicu igranu u ponedjeljak u ranom poslijepodnevom terminu po lokalnom vremenu i poveli nakon 4:13 minute igre golom Connora McDavida. Samo 46 sekundi poslije Nathan MacKinnon je udvostručio kanadsku prednost, a u 14. minuti je Brayden Point postigao i treći gol za momčad s javorovim listom na prsima.

Nakon 5:03 igre u drugoj trećini Nathan MacKinnon je svojim drugim pogotkom povećao prednost Kanađana na 4-0. Iako se činilo da nikakvih uzbuđenja oko konačnog rezultata i plasmana Kanade u finale neće biti, Finci su uspjeli učiniti završnicu utakmice zanimljivom.

Prvo je Esa Lindell u 14. minuti posljednje četvrtine postigao prvi gol za finsku reprezentaciju. Sve do 19. minute je na semaforu stajao rezultat 4-1, da bi Mikael Granlund s dva gola u razmaku od samo 23 sekunde približio Fince na samo gol zaostatka. Finci su oba pogotka postigli bez vratara, s igračem više na ledu.

Taj su recept pokušali primijeniti i u zadnjoj minuti, kad su ponovno ovladali pločicom, ali je Sidney Crosby “bodycheckom” na sredini klizališta uspio prekinuti akciju Finaca, a onda sjajnom reakcijom u dva poteza pogoditi pogoditi nebranjenu mrežu za konačnih 5-3 i plasman Kanađana u finale.

Naime, u tom trenutku je kanadska reprezentacija došla na drugo mjesto ljestvice s pet bodova, uoči zadnjeg dvoboja u kojem Šveđanima ni pobjeda protiv američke reprezentacije nije mogla donijeti više od trećeg mjesta, zbog poraza u dvoboju s Kanađanima. Šveđani su do finala mogli doći samo da je pobjednik dvoboj Kanade i Finske odlučen u produžetku ili raspucavanju.

Kako američkim hokejašima ovaj dvoboj rezultatski nije ništa donosio, jer su pobjedama nad Finskom i Kanadom u prva dva kola osigurali prvo mjesto, mogli su kalkulirati s minutažom u poštedjeti napora one igrače koji su ponijeli veći teret u prve dvije utakmice.

Međutim, kad je Chris Kreider donio prednost Amerikancima nakon samo 35 sekundi igre, činilo se da će američka reprezentacija s maksimalnim učinkom doći do finala. Ipak, domaća reprezentacija je u TD Gardenu do kraja dvoboja ostala bez pogotka pa su Šveđani golovima Gustava Nyquista u 14. minuti i Jespera Bratta u 20. minuti došli do pobjede i turnir završili bodovno izjednačeni s Kanađanima, ali su ostali bez finala. Finci su s dva boda osvojili četvrto mjesto.

Finalni dvoboj prvog izdanja turnira “Četiri nacije” bit će odigran u bostonskom TD Gardenu u četvrtak, s početkom u 20 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći s četvrtka na petak od 2 sata iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu, a pratite ga na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.