VIDEO / Ružić pružila odličan otpor TOP 20 igračici svijeta

Antonia Ružić nije uspjela prirediti još jednu senzaciju na WTA 1000 turniru u Montrealu. U drugom kolu jakog turnira od nje je s dva puta po 7:5 bolja bila Čehinja Karolina Muchova.

Dobro je započela susret mlada Hrvatica te je povela s 4:1 i 5:2. Na servisu za set kod 5:3 je imala i 30-0, ali nije uspjela zaključiti set.

Nakon propuštanja servisa za set je na servisu Čehinje imala dvije set-lopte, ali ni to nije uspjela realizirati. Na kraju je Muchova s pet uzastopnih gemova zaključila prvu dionicu sa 7:5.

U drugom setu je Čehinja bila ta koja je prva došla do breaka. Bilo je to kod 2:2 te je tu prednost čuvala sve do servisa za meč.

Tada se borbena Ružić vraća u život, ali samo na kratko. Nakon poravnanja na 5:5 gubi svoj servis, a Muchova u drugom pokušaju uspijeva zaključiti meč.

11. nositeljica turnira je tako sa 7:5, 7:5 izborila treće kolo Montreala gdje je čeka Belinda Benčić. Ružić će unatoč porazu idući tjedan najvjerojatnije biti na rankingu karijere. Prolaskom kvalifikacija i jednog kola glavnog ždrijeba došla je do 87. mjesta na WTA ljestvici uživo.

