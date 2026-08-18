VIDEO / Rodri je novi igrač Barcelone: ‘Gospodar prostora i vremena’ stigao na Camp Nou

Rodri (30) novi je igrač Barcelone.
Katalonski velikan službeno je potvrdio dolazak španjolskog veznjaka iz Manchester Cityja, čime je zaključena jedna od najvećih transfernih priča ovog ljeta. U Barceloni su ga u objavi predstavili kao “gospodara prostora i vremena“.
Barcelona je nakon nekoliko odbijenih ponuda uspjela dogovoriti transfer vrijedan između 70 i 75 milijuna eura. Rodriju je ostala još samo jedna godina ugovora s Cityjem, što je dodatno olakšalo posao Kataloncima.
Španjolac tako nakon sedam godina napušta Manchester City, u koji je stigao 2019. iz Atletico Madrida. U međuvremenu je postao jedan od ključnih igrača Guardioline momčadi, a posebno se pamti njegov pogodak u finalu Lige prvaka 2023. protiv Intera, kojim je Cityju donio prvi europski naslov.
Rodri je vrhunac individualne karijere dosegnuo godinu kasnije, kada je osvojio Zlatnu loptu. Sada se vraća u Španjolsku, kao jedan od najboljih svjetskih veznjaka i aktualni svjetski prvak, postaje novo veliko pojačanje Barcelone.
The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
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