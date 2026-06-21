Reporter Sport Kluba javio se iz Toronta uoči ključne utakmice Vatrenih

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Reporter Sport Kluba Vedran Babić stigao je iz Dallasa u Toronto, grad u kojem će Hrvatska u srijedu od 1 sat iza ponoći odigrati utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Engleske 4:2 na otvaranju turnira, izabranici Zlatka Dalića protiv Paname tražit će prve bodove na Mundijalu. Pobjeda bi Vatrene značajno približila osnovnom cilju, a to je plasman u nokaut-fazu natjecanja. Babić je gledateljima približio Toronto, jedan od najvećih gradova domaćina Svjetskog prvenstva, te predstavio okruženje u kojem će Hrvatska pokušati doći do prijeko potrebnog rezultata. Osim toga, osvrnuo se i na aktualnu situaciju u hrvatskoj reprezentaciji, atmosferu nakon poraza od Engleske te najvažnije novosti iz Dalićeve momčadi uoči dvoboja s Panamom.

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