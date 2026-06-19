Preselio je na klupu zbog Džeke pa progovorio o porazu BiH: ‘To nas je presjeklo’

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4:1 u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva. Unatoč teškom porazu koji je uzdrmao tabor Zmajeva, misli igrača već su okrenute prema odlučujućem dvoboju.

Nakon susreta medijima se u miks-zoni obratio napadač Jovo Lukić, koji je otvoreno priznao koliko mu je teško palo promatrati utakmicu s klupe za pričuve, nakon što je u prvom kolu bio strijelac protiv Kanade.

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“Nikome nije lako nakon ovakvog rezultata, poraz je visok i boli. Teško je sjediti na klupi i gledati kako se utakmica razvija u lošem smjeru, a ne možeš pomoći suigračima na terenu. Ipak, izbornik donosi odluke i mi ih maksimalno poštujemo”, izjavio je Lukić.

Osvrnuo se i na isključenje Tarika Muharemovića, koje će stvoriti velike probleme u obrambenoj liniji za idući susret, otkrivši da je upravo taj trenutak bio prijelomnica susreta.

“Crveni karton nas je presjekao i dodatno otežao situaciju, Tarik je sjajan dečko i svima nam je žao. No, nema plakanja. Moramo ostati zajedno.”

Za kraj, Lukić je poslao snažnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine koji u golemom broju bodre reprezentaciju u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Naši navijači su nevjerojatni, čuli smo ih tijekom cijele utakmice i u Los Angelesu su napravili domaću atmosferu. Mnogo nam znače i zbog njih imamo obvezu ostaviti srce na terenu. Želimo pobijediti Katar, uveseliti cijelu naciju i izboriti plasman u iduću fazu natjecanja”, zaključio je bh. napadač.