Pratite na SK: Medvedev nakon samo sat vremena izborio polufinale Dubaija

U prvom četvrtfinalu ATP 500 turnira u Dubaiju gledali smo susret Danila Medvjedeva i Jensona Brooksbyja. Obojica su dobrim nastupima izborili četvrtfinale, ali Amerikanac je u ovom susretu imao problema s ozljedom te nije mogao ozbiljnije zaprijetiti Rusu koji je slavio s uvjerljivih 6:2, 6:1.

Od početka susret Medvjedev je bio na dobroj razini dok Brooksby nije bio svoj. Nije pokazao tenis koji ga je doveo do pobjeda protiv Zizoua Bergsa i Karena Hačanova.

Rus ga je u ovom susretu ostavio na tek tri gema te je izborio polufinale Dubaija treći put u karijeri. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između prvog nositelja Felixa Auger-Aliassimea i osmog nositelja Jirija Lehečke.

