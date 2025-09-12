Pitbox: U Misanu debitira novi Yamahin V4 motocikl

Podijeli :

Pred nama je novi Moto GP vikend, a naši Darin Janković i Tomislav Bešenić donose vam novo izdanje emisije Pitbox. Moto GP karavana nakon Katalonije seli u San Marinu, a jedna velika novina predstavit će se na Apeninskom poluotoku - Yamahin novi V4 motocikl. To i mnoge druge stvari prokomentirali su u novoj emisiji posvećenoj kraljevskoj disciplini Moto GP-a.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.