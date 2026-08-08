VIDEO / Perišić asistent, PSV u posljednjim trenucima ispustio pobjedu

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Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odigrao je čitavu utakmicu za PSV iz Eindhovena i bio asistent za prvi gol svoje momčadi u 2-2 domaćem remiju protiv Fortune iz Sittarda u 1. kolu novog nizozemskog prvenstva.

Nakon što je Romeny (42) u završnici prvog poluvremena doveo goste u prednost, Perišić je u 55. minuti izveo korner kojega je Flamingo glavom proslijedio u mrežu za 1-1.

Nakon što je Fernandez (74) zabio za 2-1 činilo se kako će PSV u obranu naslova krenuti s tri boda, ali Michut (90+2) je u sudačkoj nadoknadi šutom s vrha kaznenog prostora koji je očešao i Perišićevu glavu u pokušaju bloka pogodio pod samu gredu za konačnih 2-2.

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