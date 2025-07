Pavasović Visković za N1 o incidentu na Bledu: ‘Vidjet će se da igrači Hajduka nisu napravili ništa nečasno’

Podijeli :

Novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, Ljubo Pavasović Visković gostovao je u studiju N1 televizije.

Prvo je Pavasović Visković komentirao najaktualniju temu oko Hajduka, incident na slovenskom Bledu.

“Sretan sam što tu neće biti posla za mene jer se tu nije dogodilo ništa spektakularno. Opet je poanta priče da se radi o Marku Livaji, kad je Livaja u pitanju to je odmah vijest. Mislim da se nije dogodilo ništa ozbiljno i ništa vrijedno ovolikog medijskog prostora”, počeo je Pavasović Visković.

Novinar je konstatirao da se čini da izgleda da zaštitari nisu imali i najplemenitije namjere?

“Pa tako izgleda i lako je tako onda isprovocirati neku situaciju koja će završiti u medijima, ali mislim da će se ovo rasplesti u našu korist i da će se na kraju vidjeti da nitko od naših igrača nije napravio ništa nečasno i ništa čega bi se trebao sramiti”, podvukao je.

Otkrio je i zašto se opet vratio u Hajduk.

“Razmišljao sam o tome neko vrijeme i pojavila se jedna situacija u kojoj sam došao do zaključka da bi bilo vrijeme da se nešto ozbiljno pokuša napraviti. Dosta se lutalo proteklih godina i cijeli je taj projekt nedovršen, ne radi svatko ono što bi trebao raditi i činilo mi se da bih trebao u 55. godini pokušati neke stvari napraviti koje nisam mogao dovršiti u prvom mandatu. To je klub okružen emocijom, ali i klub zbog rada i ljudi koji ga okružuju i koji ga nekad guše svojom ljubavi, mi smo kao luda mater koja guši svoje dijete i radi ga bolesnim, zbog svega toga u nekim segmentima djeluje neprofesionalno. Ono što ja želim je dignuti razinu profesionalizma u Hajduku na onu razinu na kojoj nije bio zadnjih 35 godina. Hoću protestansku radnu etiku.”

Kaže i da će mu za promjenu te paradigme biti potrebno četiri godine, točnije jedan mandat.

Kakav odnos planira imati prema HNS-u?

“Hajduk je hrvatski nogometni klub, uvijek je bio i bit će. Hajduku je mjesto u HNS-u i mislim da se sadašnjim predsjednikom može razumno i pametno razgovarati i da su nam interesi zajednički. Hajduk mora biti matični domaći stadion reprezentaciji i ono što želim je da publika koja dolazi na derbi s Dinamom, prenese i na reprezentaciju u Splitu. Mislim da ćemo u Kustiću imati ozbiljnog sugovornika i nadam se da ostaci starog HNS-a neće spriječiti Hajduk da se istinski približi HNS-u. Mislim na ljude koji su dominirali prije 10-15 godina.”

Komentirao je fotografiju s Brunom Marićem, a onda napao i suce.

“Nisam sretan zbog te fotografije niti sam ponosan na svoj postupak u tom trenutku. Oni koji me znaju, znaju da za vrijeme utakmice Hajduka lako izgubim živce, lako planem. Tu se nije radilo o tom jedanaestercu nego o 101. jedanaestercu u tih 4,5 godina koliko sam bio u klubu. Radilo se o utakmici na Kantridi kada nam je suđen penal 3 metra izvan šesnaesterca, svi smo znali 10 sekundi prije da će biti suđen, po govoru tijela suca. To je nešto što je kulminiralo jer je ta sudačka organizacija defektna od samih početaka. U svom mandatu ću pokušati završiti taj medeni mjesec sudačke organizacije s Hajdukom u kojem se pušta da se radi svašta, da se na bezobrazan način igraju kriterijima. Ne može u jednom kolu kad Selahi udari igrača biti žuti karton, a onda kad Diallo u idućem kolu puno lakše udari drugog igrača crveni. Onda imate komentatora koji kaže da se radi o glupom potezu. Okej, ali daj iskomentiraj dečko i ono što je bilo kolo prije. U Osijeku je sudac od prve minute nišanio tog Brajkovića, sudi žuti karton koji ne postoji i onda mu veselo vadi crveni. Ne smije se dogoditi da nešto vrijedi za jedne, a ne i za druge. Imate slovenskog suca Skominu koji vjerojatno zbog ugovora ne može govoriti ono što doista vidi na televiziji, ali pravda stvari koje se ne daju opravdati. Nismo mi u tome sami. Sudačka organizacija već tri godine masakrira Osijek, Istru. Nitko ništa ne govori. Neće to ići, još da te u utorak Sudačka komisija napravi budalom i da ti objasni da si slijep kraj svojih očiju i da sve krivo vidiš. To je nešto što ćemo morati promijeniti.”

“Ne smijemo se bojati budala koje će doći tamo klevetati i vrijeđati i sve to skupa”, između ostalog rekao je o otvaranju komentara na društvenim mrežama.

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.

