VIDEO / Ostao je samo Westbrook: Jokić skočio na drugo mjesto vječne liste ‘triple-doubleova’

U noći sa subote na nedjelju Denver Nuggetsi su u gostima slavili protiv Chicago Bullsa sa 136:120. Kao i obično, njihov glavni junak bio je Nikola Jokić koji je zabilježio 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija. Tako je upisao svoj novi "triple-double", već 182. u NBA karijeri. Time je skočio na drugo listo vječne ljestvice te se odvojio od legendarnog Oscara Robertsona za kojeg se govorilo da ga se ne može stići. Međutim, uspjeli su ga dostići i Jokić i Russell Westbrook koji je na vrhu s 207 "triple-double" učinaka.

