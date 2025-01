Zdravko Zovko za SK: Cilj Hrvatske treba biti polufinale SP-a, svi nas se boje

Podijeli :

Bivši hrvatski izbornik Zdravko Zovko gostovao je u emisiji Jutro SK, a s našim Vedranom Babićem analizirao je hrvatsku rukometnu reprezentaciju i otkrio što očekuje od ovog Svjetskog prvenstva. Jutro SK pratite svakog dana od 9 do 11 sati!

“Mi smo često nerealni i ja u ovoj situaciji kad ovako razmišljam, mislim da Hrvatska spada među najboljih osam rukometnih reprezentacija na svijetu i da može doći u četvrtfinale i ja to očekujem. A kad si već u četvrtfinalu onda je to, uključen si u borbu za medalju, jedna utakmica, jedno nadahnuće te vodi u polufinale, osobno vjerujem da možemo ući u četvrtfinale. Ali, ono što ne bismo trebali razmišljati jest da nam je ždrijeb povoljan. To može biti kontraproduktivno, da igrači pomisle ‘aha, čeka me četvrtfinale, a kao protivnika imamo jednu Sloveniju, Egipat, Island, reprezentacije koje su nas na zadnjim natjecanjima uvjerljivo pobjeđivale, i na Olimpijskim igrama i na Europskim prvenstvima. Ne mogu reći da imamo prednost ždrijeba, a znamo i da mi nekad znamo bolje igrati protiv jakih reprezentacija nego protiv slabijih, protiv Danaca, Švedske i ostalih. Očekujem da forma raste kroz natjecanje i da igraču postanu svjesni koliko je čak i jedan poraz u datom trenutku nebitan ako ti imaš kontinuitet i cilj. A cilj mora biti da dođemo u polufinale. Imamo kvalitetu i možemo se boriti s ostalim reprezentacijama iako nemamo rezultata na posljednjim natjecanjima mislim da se svi boje Hrvatske i znaju da Hrvatska može u momentu, nadahnuću, pobijediti bilo koga. Sjetimo se i Španjolske koju smo pobijedili 10 razlike… Očekujem da reprezentacija nema tih velikih amplituda gore dolje. Očekujem da rastemo i da forma ide ka kraju, da se diže i da u četvrtfinalu i polufinalu budemo najjači.”

Bi li neulazak u četvrtfinale bio neuspjeh?

“Ja mislim da da i ne treba bježati od toga. Naša reprezentacija ima kvalitetu i neulazak u četvrtfinale bi bio neuspjeh.”

Cijeli intervju pogledajte u videu iznad.

