VIDEO / Verstappen o incidentu s Russellom: Je li uopće važno kako sam ja to vidio?

Nakon što mu riskantna strategija s tri ulaska u boks nije donijela željeni rezultat, činilo se da će završiti na trećem mjestu. No, deset krugova prije kraja Kimi Antonelli iz Mercedesa izletio je zbog kvara, što je dovelo do izlaska sigurnosnog automobila.

Nakon što su svi osim Verstappena, kojem su ostale samo tvrde gume, prešli na mekše, Nizozemac je odmah po nastavku utrke izgubio ritam. U borbi s Leclercom i Russellom došlo je do kontakta, a Verstappen je zbog udarca u Russellov bolid kažnjen s deset sekundi i prisiljen vratiti poziciju. U konačnici je s četvrtog pao na deseto mjesto. Situaciju pogledajte OVDJE.

Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1 nije se dao uvući u detaljniju analizu incidenta s Russellom, već je radije komentirao ukupni dojam svoje utrke.

“Je li to uopće važno?” rekao je Verstappen za Sky Sports F1 na pitanje o njegovoj verziji događaja.

“Da, u redu, super. Radije bih govorio o utrci nego o jednom trenutku.”

“Pokušali smo s taktikom tri zaustavljanja i mislim da je to bilo dosta dobro. Bilo je prilično borbeno, ali to nam je i trebalo jer smo imali dosta degradacije guma. Tako da mislim da je to bio dobar potez. Nažalost, pred kraj je izašao sigurnosni automobil i ostali smo bez guma. A tvrda komponenta očito nije bila pravi izbor. Kad vam ostane šest krugova do kraja, svi mogu voziti punim gasom”, dodao je Nizozemac.

