VIDEO / Socca reprezentacija nakon poraza: ‘Trebala nam je ova pljuska, sad ćemo se uozbiljiti’

Ostali sportovi - video 21. svi 2026

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo u Tirani porazom od Češke 2:0, čime je loše krenula u borbu za prolazak skupine B. Nakon susreta pred kamere su stali izbornik Josip Haluška koji ne skrivao razočaranje te reprezentativac Duje Medak koji poraz doživljava kao dobar 'alarm za buđenje'.

Hrvatsku u drugom kolu očekuje iznimno težak dvoboj protiv Španjolske, koja je u prvom nastupu bila bolja od Engleske 3:1. Utakmica je na rasporedu danas u 17 sati, uz prijenos na Sport Klubu 5.

