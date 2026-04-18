VIDEO / Samo na SK – očekuje se puna dvorana u Zaboku, Martinjak zvijezda borilačkog spektakla

Pravi borilački spektakl sprema se u Zaboku u subotu uz prijenos na Sport Klubu - CFL1 priredba uz Marka Martinjaka kao glavnu zvijezdu.

Tim je povodom u našoj emisiji Jutro SK u subotu gostovao jedan od organizatora Fran Mišetić.

“Dvorana u Zaboku je prelijepa, ima dobar kapacitet i očekujemo je punu. Naradili smo se u organizaciji, sve smo pripremili kako treba”, rekao je Mišetić u razgovoru s voditeljicom Dorom Jagodić.

Izravan prijenos spektakla iz Zaboka počinje u 18:30 sati na SK Fightu.

Glavna borba večeri bit će povratak Marka Martinjaka, šesterostrukog BKB svjetskog prvaka, koji će u Extreme boxingu do 101 kilograma odmjeriti snage s Mihajlom Đokićem, koji je uskočio nakon ozljede Mathiasa Martića.

“Super je raditi s Markom. Sve dogovoreno ispuni. Zna raditi posao”, kaže Mišetić.

