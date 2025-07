VIDEO / Ratko Rudić za Novi dan: ‘Mađari su bili izvanredni, a jedna je stvar nepovoljno djelovala na naše igrače’

Podijeli :

Bivši izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ratko Rudić uživo je iz Singapura s Hrvojem Krešićem u emisiji Novi dan govorio o našoj reprezentaciji i porazu od Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Kako vi vidite nastup naše reprezentacije protiv Mađarske?

Mislim da treba kazati da smo u ovaj turnir ušli jako dobro, igrali smo dobro protiv Crne Gore i Grčke. Imali smo četiri dana odmora do četvrtfinala koje je možda i najvažnija utakmica. Moje je mišljenje da ta četiri dana dosta nepovoljno djeluju na igrače. Došli smo do tog dijela, imali smo jakog protivnika te smo počeli solidno, iako je rezultat bio netipičan. Utječe i smanjeno igralište, kada jedna ekipa povede par golova želi se nadoknaditi rezultat, a zapravo nadoknađujući dolaze i greške – to nam je bio problem s Mađarima.

Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo s novim pravilima – skraćen je teren, htjelo se povećati dinamiku. Kako mislite da to utječe na igru?

Ja nisam veliki ljubitelj skraćivanja igrališta, mislim da smo izgubili dio kontranapada. Svi rezultati u četvrtfinalima su bili s velikim gol razlikama i to nije dobro, te utakmice bi trebale biti na gol-dva razlike. Nisam baš uvjeren da je došlo do dinamike igre, došlo je do većeg broja pucanja i završnica, određenih situacija gdje ne tako dobri plivači mogu dobro igrati… Sve u svemu, nisam vidio veliki doprinos vaterpolu kroz smanjeno igralište.

Vjerujete da će nova pravila doprinijeti izjednačavanju različitih reprezentacija? Hoće li reprezentacije koje nisu tako dobre plivački biti konkurentnije nego prije?

Ma ja moram kazati da će se dogoditi obrnuto, što se i pokazuje. Gol razlika i rezultat će u tim susretima biti dosta veliki, to je deprimirajuće za poražene i postavlja se pitanje motivacije i statusa vaterpola u tim manje uspješnim zemljama.

Hoće li doći do nove promjene pravila?

Ja se nadam da hoće, da ćemo se vratiti na 30 metara i da vaterpolo vrati svoje bogatstvo koje ima na 30 metara.

Ovo je poraz, ali iza reprezentacije je gust kalendar i dobrih par godina. Nadoknađivala su se neka propuštena prvenstva, sada bi ipak trebao biti pravilniji raspored.

Tako je, zaista smo imali kontinuitet odličnih rezultata s medaljama na velikim natjecanjima. Hrvatskoj je uvijek cilj medalja, tako je bilo i ovdje. Poraz moramo prihvatiti sportski, Mađari su bili bolji. Sljedeći put se moramo potruditi da do četvrtfinala dođemo maksimalno spremni i ne dopustiti da nas ovo ‘pokoleba’.

Imate dosta iskustva protiv Mađarske kao izbornik. Pamtite li ovakve utakmice? Jučer se činilo da mogu pucati zatvorenih očiju i da bi to ušlo u gol.

Nagledao sam se dobrih nastupa, ali jučer im je bio izvanredan pucački dan. To je njihova ekipa mladih igrača i doveli su ih već u Zagreb na Europsko 2023. godine. Grade mladu ekipu odličnih pucača, ima i veterana. Bio im je dan, odigrali su odličnu utakmicu i zasluženo prošli dalje.