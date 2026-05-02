VIDEO / Odbojkašice Mladosti nakon duple krune za SK: Naš trener je bio jako emotivan, ovo je čekao 20 godina

Ostali sportovi 2. svi 2026

Odbojkašice Mladosti u posljednjih nekoliko tjedana odradile su sjajan posao u Hrvatskoj. Osvojile su trofej u hrvatskom Kupu, a nakon toga su pobjedom protiv Kaštela u finalu Superlige došle do naslova prvaka Hrvatske. Bio im je novi naslov nakon jednogodišnje pauze jer je lani titulu osvojio Dinamo Zagreb. Povodom toga u goste Dori Jagodić u Jutru SK su došle Leni Ivković i Ana Ištuk, odbojkašice Mladosti.

