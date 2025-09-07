VIDEO / Odbojkašice Italije u dramatičnom finalu postale svjetske prvakinje!

Podijeli :

Talijanska ženska odbojkaška reprezentacija osvojila je naslov svjetskog prvaka u Bangkoku nakon što je u sjajnom finalnom dvoboju svladala Tursku sa 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8).

Paola Egonu sa 22 i Myriam Sylla sa 19 poena bile su najefikasnije kod Italije, ali pobjedu je u završnici petog seta donio fenomenalni blok Sarah Fahr i Jekaterine Antropove koji je zaustavio do tog trenutka sjajnu Melissu Vargas koja je postigla čak 33 poena za Tursku. U redovima Turske 19 poena upisala je i 38-godišnja kapetanica Eda Erdem.

Italija je osvojila neizvjesne prvi i treći set, dok je Turska dominirala drugom i četvrtom dionicom. Odlučujući peti set bio je izjednačen do rezultata 7-7, tada je Italija osvojila dva poena zaredom, a nakon što se Turska primakla na 9-8 uslijedila je serija fenomenalnih blokova pa je Italija osvojila svih šest zadnjih poena.

Za Italiju, koja je lani u Parizu osvojila i olimpijski naslov, ovo je drugo svjetsko zlato u povijesti, bila je najbolja i 2002. godine, a ima i jedno srebro iz 2018. S druge strane, aktualni europski prvak Turska je osvojila svoju prvu medalju sa svjetskih prvenstava.

Broncu je osvojio Brazil nakon što je u susretu za treće mjesto pobijedio Japan sa 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16). Brazilke, koje su bile olimpijske prvakinje 2008. i 2012. godine, još nemaju zlato sa svjetskih prvenstava. Ovo im je druga bronca, a četiri su puta bile srebrne.

Iako je ženska svjetska smotra završena, obožavatelji odbojke neće dugo morati čekati na nova uzbuđenja. Svjetsko odbojkaško prvenstvo za muškarce je iza ugla, a pratite ga ekskluzivno na kanalima Sport Kluba od 12. do 28. rujna.