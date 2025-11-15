VIDEO / Ljutić nakon šestog mjesta u Finskoj: ‘Zadovoljna sam, stotinke će doći na moju stranu’

Podijeli :

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je šesto mjesto u slalomu kojeg su skijašice vozile u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je pobjeda pripala Amerikanki Mikaeli Shiffrin. Najbolja hrvatska skijašica dala je izjavu za Hrvatski skijaški savez nakon utrke.

“Tako je. Prva utrka, šesto mjesto je solidno, puno pozitivnih stvari sam vidjela. Mislim da solidno skijam tehnički i još moram povezat neke dijelove i stotinke će doći na moju stranu.”

Postavka staze.

“Postavka je obje vožnje bila jednostavna što zahtijeva veliku preciznost i ne dopušta greške. Tek sam u drugoj vožnji imali jednu grešku i nisam mogla prenijeti brzinu u donji dio staze. To me koštalo postolja.”

Dojam.

“Ja sam zadovoljna. Dala sam sve od sebe i mislim da sam dobro odskijala tehnički i taktički. Dobro za prvu utrku.”

O nastupu Leone Popović.

“Nisam je još vidjela nakon utrke. Ono što sam vidjela nakon njene prve vožnje je da je rezultat kombinacija više stvari. Možda je tu neka nesigurnost i onda se nije dobro snašla na prvih par vrata. To joj je srušilo samopouzdanje i onda nije pustila skiju i dogodilo se puno grešaka. Ovo nije objektivno, puno bolje je skijala na treninzima.

Borila se do kraja i mislim da je to dobar pokazatelj.”

O gustom rasporedu.

“Idući vikend je novi slalom i onda oni tamo vikendi također u Americi i Kanada. Bitno je zadržati svježinu i fokus i ući u rutinu.”